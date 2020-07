Valeria Marini confessa “Voglio un figlio, vorrei essere come…”

La storia tra Valeria Marini ed il suo giovane compagno, Gianluigi Martino, prosegue davvero a gonfie vele. I due non si separano praticamente mai specialmente da quando la showgirl è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. E tutto questo, in barba a chi aveva criticato aspramente questa storia contraddistinta non solo dalla popolarità della Marini ma, soprattutto, dalla differenza d’età di circa 20 anni.

Nelle ultime ore, poi, Valeria Marini ha confessato uno dei suoi desideri più grandi. La showgirl sarda, a 53 anni, vorrebbe con tutto il cuore diventare madre ed avere, quindi, un bambino. La donna sarebbe anche disposta ad adottarne uno qualora non dovesse arrivare in maniera naturale. Ma come mai questo forte desiderio espresso proprio oggi? La Marini lo ha chiarito, vorrebbe assomigliare ad una persona a lei molto cara. Di chi si tratta? Vediamolo.

Valeria Marini, momento positivo

Quello attuale è, per Valeria Marini, un momento davvero molto positivo. La vita professionale, infatti, va bene anche grazie al nuovo brano intitolato Boom e che la Marini spera che possa piazzarsi a pieno titolo tra i migliori tormentoni di questa stagione estiva. In una recente intervista rilasciata per un noto settimanale, la showgirl sarda ha definito questo brano come un vero e proprio invito ad ogni donna a mostrare al mondo tutta l’energia che hanno.

Un po’ come fa e ha sempre fatto Valeria Marini che, nonostante diversi periodi molto complicati nella sua vita, ha sempre saputo affrontare ogni situazione per rialzarsi al meglio. E che dire della vita sentimentale? Quella va proprio a gonfie vele. La Marini non si separa quasi mai dal suo giovane Gianluigi con il quale sta da più di un anno e con cui ha iniziato una convivenza.

Desiderio di maternità

Le cose vanno talmente bene tra Valeria Marini e Gianluigi Martino che la showgirl ha ricominciato a parlare di uno dei desideri più grandi nella vita di una donna: quello di diventare madre. “Ho sempre desiderato un figlio“ ha detto la Marini, aggiungendo “Lo desidero ancora tanto e se non succederà posso pure adottarlo”.

Valeria Marini, insomma, vuole assolutamente diventare mamma. Sente questo desiderio più forte che mai anche se, in passato, quando stava con Cecchi Gori, aveva già perso un bambino. “Ho un esempio di una grande mamma“ ha sostenuto la Marini ed è proprio a mamma Gianna che la showgirl si ispira sostenendo di voler essere proprio come lei.