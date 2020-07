Alessia Marcuzzi, il marito è furibondo e pronto a rivolgersi ad un avvocato

Alessia Marcuzzi è entrata, suo malgrado a pieno titolo, nel gossip inerente la rottura del rapporto d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. C’è chi, infatti, ha attribuito ad un flirt con la conduttrice romana la separazione. Notizia che poi, prontamente, è stata smentita da De Martino (a cui si sono attribuiti, a dire il vero, diversi flirt).

A soffrire molto questa fortissima esposizione mediatica è stato anche, a quanto pare, il marito di Alessia Marcuzzi. L’uomo, difatti, sarebbe davvero andato su tutte le furie e sarebbe prontissimo a rivolgersi ad un avvocato per tutelarsi da tutto ciò che sta accadendo. Quali sono gli ultimi dettagli? Vediamolo.

Alessia Marcuzzi tra Belen e De Martino

Diversi giorni fa Dagospia aveva lanciato una notizia bomba: nella separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi avrebbe avuto un ruolo molto importante. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, la soubrette argentina avrebbe scoperto un tradimento di De Martino proprio con la Marcuzzi. News che non trovava alcuna conferma ma che, nonostante questo, ha fatto tremare il mondo del gossip.

Davvero De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi? Il ballerino ha smentito la notizia bollandola come una grave fake. Anche Belen Rodriguez, tra l’altro, ha detto la sua in merito alla vicenda smentendo in maniera categorica il tutto e confermando, invece, la sua grande stima per la Marcuzzi che invece ha preferito rimanere in silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazone.

La furia di Paolo Calabresi Marconi

Se Alessia Marcuzzi ha preferito, per il momento, non parlare della vicenda che la sta interessando così da vicino, non si può dire lo stesso per il marito, Paolo Calabresi Marconi. L’uomo era finito già al centro del gossip per una presunta crisi con la moglie smentita, poi, da alcuni scatti in cui i due sembravano davvero sereni ed affiatati. Fatto sta che “Oggi” ha pubblicato alcuni scatti “comuni” tra De Martino e la iena che non hanno fatto che alimentare il polverone attorno a questo triangolo amoroso.

Il marito di Alessia Marcuzzi, furioso per tutto ciò, ha deciso di passare alle maniere forti. L’uomo, che sta passando a tutti gli effetti come il cornuto di turno, non ci sta e ha minacciato di rivolgersi quanto prima agli avvocati. Nel frattempo, però, i rapporti della Marcuzzi con la famiglia del marito si deteriorano: la cognata non la segue più sui social network.