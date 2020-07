Stefano De Martino pubblica un video da bambino, il web impazzisce (Video)

Stefano De Martino è tra i protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate. Il motivo è presto detto: la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez sta impazzando sul web e sui giornali. Tutti sono alla ricerca del motivo di questa separazione, benché in tanti, ormai, la attribuiscano ad un tradimento di De Martino nei confronti della Rodriguez.

Nelle ultime ore, però, Stefano De Martino sta facendo impazzire i fans per altro. Il gossip rosa, stavolta, non c’entra. Il ballerino, infatti, ha pubblicato un video in cui lo si vede, da bambino, mentre muove alcuni di quelli che erano i suoi primissimi passi di danza. Un video tenerissimo che ha conquistato proprio tutti e che ha raccolto centinaia di like in pochi minuti.

Stefano De Martino, piccolo talento

Era il 1994 quando Stefano De Martino si esibiva in uno dei locali della sua zona, il Bar Stella. Ed è proprio in quest’occasione che gli è stato girato un video che il ballerino di Torre Annunziata ha deciso di condividere con i propri fans su Instagram. Nel video, per l’appunto, lo si vede da bambino, con i capelli corti ma con lo sguardo già vispo e sveglio oltre che, naturalmente, la musica nel sangue. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino, in questo video, ha cinque anni, è vestito in maniera casual con un jeans e una bella camicetta rosa. Lo vediamo mettersi in posa ed aspettare l’inizio della musica, proprio come un vero ballerino. E poi, partito il brano, lo vi vede volteggiare con un portamento che, già da allora, prometteva davvero molto ma molto bene. Insomma, da grande non poteva che essere questa la strada ideale per lui!

Le reazioni

Le reazioni al video ricordo di Stefano De Martino non si sono fatte attendere. In poco tempo il frame ha ottenuto la bellezza di 738 mila like ed una marea di commenti entusiasti da parte di tutti i fans. Tra tutti, spicca quello di Maria De Filippi che, ad Amici, ha provveduto a lanciare il ballerino nel mondo dello spettacolo. La conduttrice mette il like e poi commenta con tante faccine e cuoricini.

Stefano De Martino ha raccolto, quindi, pareri positivissimi al suo video da piccolo. Che sia stato un modo per distrarsi dalla bufera mediatica che l’ha travolto? La fine della storia con Belen Rodriguez e il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, più volte smentito, avranno di certo messo il ballerino a dura prova.