Mara Venier sbotta contro Pietro Delle Piane, “Aripijate…” (Video)

A poco più di una settimana dall’inizio della messa in onda di Temptation Island, l’atmosfera all’interno dei due villaggi è davvero infuocata. Tra provocazioni, gelosie e abbandoni (Alessandro e Sofia hanno lasciato il programma insieme) le coppie trascorrono le proprie giornate. Il programma, tra l’altro, è molto seguito e raccoglie, ogni puntata, milioni di telespettatori tra cui anche un’attentissima Mara Venier.

E prorpio Mara Venier ha voluto pronunciarsi su quelle che sono alcune frasi che Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, ha pronunciato ieri sera. Un pensiero, il suo, che viene condiviso da tutti i fans presenti sui social a cui la parole dell’attore sono parse inopportune ed anche poco veritiere. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Pietro Delle Piane nella morsa della gelosia

Dopo aver trascorso i primi giorni in una relativa serenità, Pietro Delle Piane sta attraversando un momento in cui soffre di una fortissima gelosia. Insieme a Mara Venier se ne saranno accorti proprio tutti: all’uomo non va giù la vicinanza della Elia con il tentatore Alessandro. Un ragazzo giovane, di bellissima presenza, al quale la donna pare essersi affezzionata e con il quale riesce a parlare praticamente di ogni cosa.

Non è un caso se, proprio a lui, la Elia ha svelato di continuare a sentire il suo ex fidanzato di nascosto da Delle Piane. Cosa che, poi, quest’ultimo ha smentito dal momento che si reputa al corrente di quanto fatto dalla compagna. “Finché non si intromette tra noi due” avrebbe mormorato a denti stretti. È stato comunque chiaro a tutti il fastidio provato.

L’attacco di Mara Venier

Mara Venier ha seguito con molta attenzione la seconda puntata di Temptation Island, programma che da sempre la affascina moltissimo. Ad un certo punto, però, si è sentita infastidita a tal punto da una frase di Delle Piane che ha dovuto intervenire sul web. Il compagno della Elia ha detto, riferendosi alla compagna e al tentatore Alessandro, “Ha trovato un compagno d’avventura che un po’ mi somiglia”.

Ad un post pubblicato su Instagram da Trash Italiano, Mara Venier ha risposto ironicamente con un bel “Aripijate, tale e quale..” alludendo al fatto che tra Delle Piane e il bell’Alessandro ci sia praticamente un abisso. Insomma, Delle Piane parrebbe pronto ad esplodere. Ma cosa risponderà, una volta uscito, al commento della Venier? Non rimane che attendere. Nel frattempo, ne vedremo delle belle (volerà anche uno schiaffo durante il falò).