George Clooney, inedito retroscena su Elisabetta Canalis: “Mi ha fatto tanto…”

George Clooney ricorda Elisabetta Canalis

A quanto pare il divo hollywoodiano George Clooney ha deciso di trascorrere le vacanze estive nel Bel Paese. L’attore è molto legato all’Italia, per questo motivo anni fa ha acquistato una meravigliosa villa sul Lago di Como. Non ama solo il cibo, il paesaggio e l’arte nostrana, ma anche le donne. Non per questo, prima di convolare a nozze con la sua attuale moglie, il professionista americano ha avuto una lunga relazione sentimentale con Elisabetta Canalis.

Quest’ultima, quindi, non conquistò solamente il cuore di uno degli uomini più ricercati al mondo, ma è stata l’unica a renderlo veramente felice ed allegro. A confessarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista: “Elisabetta Canalis non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

L’ex velina è stata l’unica donna a farlo sorridere

Affermazioni che non lasciano stupore conoscendo il carattere peperino dell’ex velina di Striscia la Notizia. E se il divo hollywoodiano George Clooney è un uomo abbastanza tranquillo e serio, Elisabetta Canalis è vivace e sempre allegra. Per tale ragione la loro storia d’amore non è durata prendendo due strade differenti. Lei poi è convolata a nozze con Brian Perri mettendo al mondo la piccolo Skyler Eva.

Mentre l’attore si è sposato con Amal Alamuddin. La loro relazione è durata un paio d’anni e in quel periodo la coppia era spesso su varie copertine di giornali. Quindi, nonostante sia trascorso diverso tempo dalla loro separazione, George ricorda ancora con molto affetto i momenti trascorsi con Elisabetta.

La nuova vita di Elisabetta Canalis e George Clooney

Anche se Elisabetta Canalis lo ha fatto sorridere moltissimo in questi due anni di relazione, Gerorge Clooney decise di tagliare ogni contatto con lei. Per fortuna la fine della loro storia ha portato il meglio subito dopo. L’ex velina di Striscia la Notizia è andata a vivere a Miami e lì aveva aperto un centro fitness insieme alla collega Maddalena Corvaglia.

Un’amicizia finita male forse per problemi logistici. L’attrice si è sposata con l’imprenditore Perri e insieme sono felici con la loro figlioletta. Invece il divo Hollywoodiano e la moglie Amal Alamuddin hanno messo al mondo due gemellini: Ella e Alexander.