DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: feroce lite tra Can e Sanem

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La nota soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo degli ascolti impressionanti, numeri da prima serata. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti in onda da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio 2020,svelano che Sanem e Can saranno protagonisti di una forte discussione.

Il fotografo e la sua dipendente non riusciranno ad andare d’accordo. La lite avverrà durante un’importante campagna pubblicitaria per il signor Levent. Ricordiamo che lo sceneggiato viene trasmesso dalle ore 14:45 alle 15:40 su Canale 5.

Nihat vuole aprire un negozio vegano

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda la prossima settimana, svelano che Sanem avrà un’idea che piacerà tantissimo al signor Levent, la new entry che non è altro che il titolare di un’azienda di prodotti organici. Quest’ultimo che si prenderà una cotta per la ragazza intenderà pianificare con Can la promozione di quei prodotti, avvalendosi dell’idea della giovane aspirante scrittrice. In poche parole, la sorella minore di Ayane si rivelerà sempre più preziosa per l’azienda pubblicitaria e soprattutto per il Divit.

Nel frattempo Nihat non sopporterà più i rimanere a casa. Quest’ultimo si annoia molto e vorrebbe occuparsi di altro. A quel punto, insieme a Muzzafer deciderà di aprire una nuova attività imprenditoriale. In poche parole vuole inaugurare un boutique di kofte vegane e vorrebbe coinvolgere anche la moglie Osman. Intanto nell’agenzia di Can giungerà il momento di realizzare le riprese per pubblicizzare un prodotto di Levent. Per la troupe, verrà organizzato un catering a base di cibo vegano.

Cane Sanem hanno una forte discussione

Gli spoiler dei prossimi episodi di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che all’agenzia dei Divit, la realizzazione della campagna pubblicitaria si rivelerà più complicata del previsto. Infatti durante il lavoro verranno messi a dura prova i rapporti di collaborazione tra i dipendenti. Ad esempio, tra Deren e Aylin ci sarà una forte discussione: ormai non si sopportano più.

Ma non è finita qui visto che Sanem avrà una violenta lite con l’uomo che ama. Nonostante il dissapore con Can, il giorno successivo si presenterà ugualmente sul luogo di lavoro. In agenzia si respirerà una brutta aria ma i tutti continueranno a lavorare per la campagna pubblicitaria per la nuova bevanda prodotta da Levent.