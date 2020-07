Emma Marrone alle prese con le audizioni di X Factor 2020, sembra molto provata

Giornata di audizioni a X Factor per Emma Marrone, l’artista appare però visibilmente stanca, ma ha messo i cerotti per cancellare le occhiaie lasciate dai Moscow Mule!

E’ iniziata l’avventura di X Factor per Emma Marrone, la cantante salentina è giudice nella trasmissione e anche se stanza appare soddisfatta. L’artista ha passato molto tempo ieri insieme ai colleghi Mika, aver Hell Raton e Manuel Agnelli, anche loro giudici nel talent. Non mancava neanche Alessandro Cattelan, capitano in questa edizione.

Tutti insieme sono andati a zonzo per la città e hanno fatto tappa ai Musei Vaticani, per rilassarsi prima di entrare nel vivo della trasmissione. Poi sono iniziate le audizioni e tutta la squadra del talent show di Sky è stata alle prese con i concorrenti che si sono presentati. Un impegno non da poco, poiché i giudici dovranno individuare i talenti della nuova edizione di X Factor.

Emma Marrone con i cerotti sotto gli occhi

A dare la notizia che le audizioni sono ufficialmente iniziate è stata la cantante, che lo scritto sui social. La Marrone ha postato alcune storie dove appare stanca ma soddisfatta. Nelle storie Emma ha mostrato dei cerotti che aveva sotto gli occhi e ha detto di averli messi per cancellare le occhiaie. Pare che la serata sia stata molto lunga e l’ha passata bevendo tanti Moscow Mule insieme agli altri giudici di X Factor.

Anche oggi i giudici del talent ascolteranno tante altre audizioni, per cui la Marrone ha già preparato altri cerotti. Le serviranno se stasera dovrà stare insieme ai colleghi e bere ancora altri Moscow Mule. Emma appare comunque felice di questa nuova avventura e non nasconde il suo entusiasmo.

Solo lavoro quest’estate per la Marrone

La cantante trascorrerà l’estate al lavoro e insieme alla squadra di X Factor 2020 sta lavorando per preparare la nuova edizione del talent. I giudici sono molto impegnati a trovare i talenti che faranno parte delle quattro squadre. La cantante salentina si sta dunque concentrando al massimo su questa esperienza e non ha tempo di ascoltare le notizie di gossip che volano.

Di recente il suo nome è stato nuovamente accostato all’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. A destare interesse sono stati alcuni like che si sarebbero scambiati i due negli ultimi giorni. Emma e Stefano, come tutti sanno, erano fidanzati prima che lui si innamorasse della showgirl argentina. Adesso sono solo buoni amici!