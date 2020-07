Matteo Salvini beccato a farsi leggere la mano da Solange: Previsioni “d’amore”

Previsioni d’amore per Matteo Salvini, a leggergli la mano è Solange, pare che nel suo futuro ci siano notizie positiva con la fidanzata Francesca Verdini

Sono positive le previsioni d’amore fatte da Solange a Matteo Salvini. Il leader della Lega pare infatti sia fatto leggere la mano dal sensitivo che è anche un volto noto della tv. A dimostrare l’incontro fra i due sono le foto scattate e pubblicate da Novella2000 nel nuovo numero.

Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, è stato visto insieme a Salvini. Non era sicuramente un incontro organizzato e probabilmente i due si sono incontrati per caso. Fra i due c’è stato uno scambio di battute e sembra che il sensitivo sia stato ben lieto di leggergli la mano. Nell’articolo pubblicato sul giornale si vedono Solange e Salvini alle presa con quella che appare come lettura della mano.

Matteo Salvini e le previsioni fatte da Solange

Ovviamente l’incontro fra i due personaggi non è passato inosservato. Il dubbio rimane solo su cosa ha predetto Solange a Matteo Salvini. Che cosa avrà pronosticato il sensitivo al leader della Lega? Poterebbero aver parlato del futuro del partito leghista, oppure della storia che Salvini sta vivendo attualmente con la figlia di Verdini. Nessuno sa con certezza di cosa hanno parlato, tuttavia si possono fare delle supposizioni.

Attualmente Matteo Salvini è innamorato di Francesca Verdini. Insieme alla splendida Francesca sta vivendo dei momenti magici, come si è visto qualche giorno fa mentre trascorrevano un weekend di relax. La loro relazione va dunque a gonfie vele e i post sui social lo confermano. Proprio qualche giorno fa Francesca ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra a bordo piscina baciata dal sole.

Previsioni positive per il leader della Lega?

La didascalia a corredo diceva tutto, e infatti aveva scritto In via dei matti, numero 0. Uno fra i tanti commenti spiccava più di tutti, ed era quello del compagno. Cosa le aveva scritto Matteo Salvini? Il leader della Lega aveva scritto il resto della citazione fatta da Francesca.

La citazione era quella della canzone per bambini “La casa”, celebre brano di Sergio Endrigo. Salvini le ha scritto come risposta Ma era bella, bella davvero…. La risposta della Verdini è stata immediata e ha detto al compagno Amore mio grande. La frase è stata accompagnata da una pioggia di cuoricini. Da ciò è lecito supporre che le previsioni di Solange in amore siano più che positive!