Stefano De Martino vende un ricordo di Belen Rodriguez per 295.000 euro [FOTO]

Stefano De Martino e Belen Rodriguez al centro del gossip

Da qualche settimana non si parla che della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In realtà è qualcosa di più visto che la modella argentina è stata paparazzata mentre bacia un noto imprenditore napoletano. Il ballerino invece, è al centro delle polemiche per una presunta relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. Ovviamente i diretti interessati hanno smentito il tutto.

E pensare che fino alla scorsa estate il conduttore di Made in Sud e la soubrette erano felici insieme a Santiago. Si parlava addirittura di seconde nozze e la nascita di un un altro figlio. Nei mesi estivi del 2019, per trascorrere dei giorni di relax a largo del capoluogo campano, Stefano aveva acquistato una barca a cui aveva dato lo stesso nome del figlio. (Continua dopo le foto)

Il ballerino napoletano vuole vendere la sua barca Santiago

Una barca di 11 metro che è apparsa più volte in delle foto e clip che Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno condiviso sui loro rispettivi account Instagram. Ma di recente, su Giornalettismo è uscita una notizia che ha dell’incredibile. Un’informazione che riguarda la location da favola dei genitori di Santiago.

Su un portale web specializzato in barche è apparsa l’inserzione di vendita del mezzo a cui appartiene al danzatore partenopeo. Per quale ragione quest’ultimo vuole disfarsi della sua amata barca? Per caso vuole allontanare da sé tutti quei ricordi che lo legano alla soubrette argentina o sotto c’è qualcos’altro? (Continua dopo la foto)

Gli impegni professionali di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Nel frattempo Stefano De Martino continua ad andare in onda su Rai Due con la nuova edizione di Made in Sud. Il programma comico che conduce in coppia con Fatima Trotta sta ottenendo un discreto successo a livello d’ascolti, soprattutto in Campania,regione in cui viene trasmesso il format.

Belen Rodriguez invece, sembra essere stata riconfermata alla guida di Tu si que vales. Le registrazioni del talent show di Canale 5 dovrebbero riprendere a breve e la messa in onda è prevista per settembre. Oltre a lei sarà presente tutta la squadra al completo.