Johnny Depp, spuntano i messaggi choc contro Elon Musk “gli taglio il pene”

Messaggi choc di Johnny Depp contro Elon Musk, lo avrebbe minacciato di tagliargli il pene

Fra Johnny Depp e Amber Heard sembra una storia infinita. Adesso giungono altri dettagli a condire la già travagliata vicenda fra i due. Si tratta di messaggi choc che Johnny Depp avrebbe inviato ad Elon Musk dopo aver scoperto che era stato a letto con l’ex moglie Amber Heard. Fondatore di Tesla, Elon Musk, stando a quanto riportato dal sito Dagospia, sarebbe stato minacciato da Depp.

L’attore pare volesse tagliargli il pene per punirlo della relazione avuta con Amber. La Heard avrebbe tradito l’attore mentre erano ancora sposati. Tuttavia, Musk ha respinto le accuse e ha sempre detto di aver avuto una storia con Amber dopo la fine del loro matrimonio. I messaggi inviati da Depp a Musk rivelano tutta la rabbia provata dall’attore.

Johnny Depp e i messaggi osceni verso Musk

I messaggi choc inviati da Depp risalgono ad agosto del 2016. L’attore avrebbe inviato le minacce a Christian Carino, ex fidanzato della cantante Lady Gaga. Nei messaggi diceva frasi di minacce, molto pesanti, nei confronti di Elon, ma spuntano anche insulti nei confronti della ex moglie. Depp l’ha definita una cercatrice d’oro ed ha anche detto che era una spogliarellista da 50 centesimi. Secondo Depp la sua ex moglie aveva praticato sesso orale a Musk

E’ evidente come Johnny Depp fosse adirato verso la ex moglie Amber Heard, tanto da pensare di umiliarla pubblicamente. Lo ha detto con chiarezza nei messaggi scritti dopo tre mesi dalla separazione, in cui diceva che non avrebbe avuto pietà. Si era pentito di aver pensato che potesse trovare amore in lei e aveva ammesso di essersi sbagliato.

Offese e insulti nei messaggi anche verso Amber

I messaggi adesso viaggiano con l’attore e sono una conferma di come Depp abbia fatto di tutto per umiliarla. Ha anche raccolto delle firme per togliere la sua ex dal film Acquaman. Le accuse contro Johnny sono pesanti, i messaggi testimoniano contro di lui. E l’attore, cosa ha detto?

Depp ha ammesso che in quel momento il signor Carino voleva diventare il suo agente. Riguardo alla petizione non è stato lui ad organizzarla e poi è stata presentata molto tempo dopo. Per quanto concerne Musk ha smentito le voci che lo volevano in un triangolo amoroso insieme ad Amber e Cara Delevingne.