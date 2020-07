Tara Gabrieletto, addio definitivo a Cristian Galella: il suo gesto toglie ogni dubbio (FOTO)

E’ finita la storia d’amore fra Cristian Galella e Tara Gabrieletto, lei dice per sempre addio al marito, ignoti i motivi della rottura

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia sulla fine del matrimonio fra La Cristian Galella e Tara Gabrieletto. La coppia, considerata una delle più belle e affiatate, e anche delle più longeve di Uomini e Donne, ha scritto la parola fine. Nessuno se lo aspettava, il loro amore ha fatto sognare tanti fan e lo hanno sempre difeso a spada tratta.

I due hanno anche superato tante difficoltà, soprattutto quando aveva partecipato a Temptation Island. Dopo il reality dei sentimenti si erano sposati e avevano coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola. E adesso è tutto finito! Di loro due da tempo non si parlava più, ecco perché è apparsa una vera sorpresa la notizia sulla rottura.

Tara Gabrieletto e Cristian Galella si sono lasciati

Dopo quattro anni di matrimonio la storia d’amore della coppia, nata a Uomini e Donne, è davvero giunta al termine. Non c’è alcun dubbio sulla veridicità della notizia, è infatti ufficiale, però non si conoscono i motivi della rottura. Cristian e Tara hanno pensato di persona a dare la notizia ai fan sui social, un gesto dovuto visto il seguito di follower che hanno entrambi.

La fine della loro storia mette un punto anche a tutti i loro progetti, che insieme hanno portato avanti finora. I due dunque sono tornati single, ma ancora i fan non riescono a crederci. Nessuna avvisaglia di liti, incomprensioni, o accuse. Nessuno sa nulla e sui social non traspare niente. E allora, cosa sarà accaduto alla coppia? Probabilmente hanno capito di non poter portare avanti la loro storia. (Continua dopo la foto)

Non si conosco i motivi della rottura

Al momento le ragioni della rottura sono top secret e nessuno dei due ha rivelato accenni a qualcosa in particolare. Magari non hanno alcun desiderio di parlarne, o perché è troppo presto oppure perché vogliono tenere per loro il segreto. A dare la notizia per primo è stato Cristian, su Instagram, dove ha detto che con Tara era finita.

Poi è stata la volta di Tara, che ha postato anche lei sul social la notizia della fine della loro storia. Nessuno dei due ha parlato di dettagli che hanno condotto a prendere questa decisione. E’ certo però che Tara ha fatto le valigie ed è andata ad abitare in un’altra casa. E’ veramente finita allora!