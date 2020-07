Anna Tatangelo furiosa, lo sfogo al vetriolo: “Voi lo potete fare e io no…?” [VIDEO]

La nuova vita di Anna Tatangelo

Oltre a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da settimane i giornali e siti che si occupano di cronaca tosa si occupano molto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Quest’ultima di recente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera menzionando il suo ex. Lei e il professionista napoletano sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del loro figlio Andrea ma anche perché c’è un rispetto reciproco.

Nell’ultimo periodo la cantante di Sora ha stravolto la sua vita non solo dal punto di vista sentimentale, pare che abbia un nuovo amore, ma anche dal punto di vista fisico. Infatti, dopo anni bruna la ragazza ha deciso di tingersi la chioma biondo platino per l’uscita del suo nuovo singolo.

La cantante di Sora a spasso con una sua cara amica

Di recente la bella Anna Tatangelo è stata circondata dai paparazzi mentre stava facendo un giro con una sua cara amica. A far scatenare l’interesse da parte dei fotografi è il look che ha adottato la cantante di Sora: capelli biondo platino. L’ex compagna di Gigi D’Alessio dopo il periodo di lookdwon ha voluto dare un calcio al passato sconvolgendo la sua vita.

Pare che la ragazza abbia una nuova storia d’amore anche se non si conosce il nome del fortunato. Alcune riviste di gossip dicono che ha conquistare il cuore della frusinate sia stato un musicista della sua band.

Anna Tatangelo sbotta contro i paparazzi

Ma tornando all’assedio dei paparazzi, i paparazzi la seguono ad ogni suo spostamento nella speranza di cogliere un momento inedito di intimità fra lei e la sua nuova fiamma. Mentre la cantante di Sora era a passeggio con un’amica a Roma, la stessa si è resa conto di avere i fotografi alle calcagna a quel punto ha sbottato contro di loro. “Voi potete fare le foto e io no? Fanno pure i vaghi”, ha affermato l’ex compagna di Gigi D’Alessio.

Subito dopo la frusinate è entrata in un negozio e ad un paparazzo con ironia ha detto: “Metti la mascherina”. Alla fine dei conti non è stato rubato nessun scatto. Ecco il video che la madre di Andrea D’Alessio ha poi condiviso tra le Stories del suo account Instagram: