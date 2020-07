Uomini e donne,Gemma Galgani dice addio al programma: nuovo amore ma non è Sirius

Dal web spuntano nuove eclatanti indiscrezioni su Gemma Galgani. Alcuni rumors rivelano che la dama torinese sia impegnata in una nuova relazione fuori dagli studi di U&D. Si parla di un ex fidanzato di nome Luigi e di un addio definitivo a Nicola Vivarelli. Vediamo nei dettagli chi sarebbe questa vecchia fiamma.

Nuovo amore per Gemma Galgani?

Fonti anonime rivelano che Gemma Galgani si sia avvicinata ad un uomo della sua stessa età riprendendo una vecchia relazione. A far riavvicinare la dama al suo ex la quarantena. Infatti, poco prima di chiudersi in casa, la protagonista di Uomini e Donne avrebbe incontrato una persona in passato per lei speciale.

I due sarebbero andati a cena ma niente di più tanto che Gemma ha poi iniziato la sua conoscenza con Nicola Vivarelli. L’uomo in questione si chiamerebbe Luigi e oltre ad avere 70 anni come lei sarebbe un noto imprenditore di Torino. Se Gemma dovesse dire addio a Uomini e Donne è probabile che Maria De Filippi potrebbe darle un nuovo ruolo nel format. Accanto a Gianni e Tina di sicuro sarebbe un’ottima opinionista.

La Galgani ormai da anni è senza dubbio una delle protagoniste del trono over e le sue avventure amorose portano grandi alla rete. Ovviamente la cosa farebbe molto infuriare la Cipollari che come tutti sanno da tempo non sono più amiche…

Nessuna crisi tra la dama e Nicola, la conoscenza procede a gonfie vele

Per ora su questo nuovo amore che riguarda Gemma Galgani non si hanno certezze. Alcuni dicono che si tratti di uno scherzo, altri invece pensano che la dama abbia sempre preso in giro tutti. Nell ultima intervista al Magazine Uomini e donne, Gemma non ha accennato a nessun tipo di relazione anzi ha parlato ancora uba volta di Nicola Vivarelli. La torinese ha dichiarato che nonostante non si stiano vedendo continuano a sentirsi. La Galgani ha smentito ogni tipo di allontanamento ribadendo ancora una volta il suo interesse.

Gemma Galgani non ha mai dato peso alle dicerie ma bensì ha sempre ascoltato il suo cuore. La settantenne è convinta che Sirius abbia tanti aspetti positivi e sia realmente interessato alla sua persona. Della stessa opinione è anche il 26enne che intervistato dallo stesso Magazine ha ammesso di sentire molto la mancanza della donna e di sentirsi addolorato per non averle regalato un viaggio a Mikonos a causa del covid 19.