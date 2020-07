Oroscopo 12 luglio 2020: Acquario primo in classifica, Capricorno recupera

La classifica dei segni dell’Oroscopo del 12 luglio pone gli Acquario in prima posizione. I nati sotto questo segno acquisiranno consapevolezze importanti. Ripresa per i Capricorno, ma la risalita è lenta.

Classifica primi 6 segni dell’Oroscopo

1 Acquario. Primo posto per questo segno. La giornata si prospetta all’insegna delle consapevolezze. Oggi sarete più sicuri di voi e riuscirete a vedere con maggiore chiarezza molte cose che prima reputavate oscure. Seguite le vostre sensazioni e lasciatevi aiutare dall’ingegno.

2 Sagittario. Periodo positivo per i Sagittario. Finalmente la tristezza e il nervosismo che ha contraddistinto questi giorni comincerà a lasciare spazio a cose belle. In amore siete appagati e anche sul lavoro non mancano le soddisfazioni. Per i single l’estate potrebbe essere più calda del previsto.

3 Leone. L’Oroscopo del 12 luglio consiglia ai nati sotto questo segno di approfittare del momento positivo in amore per sfoderare tutte le armi di seduzione di cui disponete. Nel lavoro siete pieni di energia e di spirito d’iniziativa. I vostri superiori non potranno fare a meno di apprezzare.

4 Gemelli. Periodo decisamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Molti dei nati sotto questo segno si ricongiungeranno con la propria metà e riscopriranno una certa sintonia che mancava da un po’ di tempo. Anche per i single ci sono buone opportunità in vista.

5 Toro. I nati sotto questo segno stanno guadagnando terreno gradualmente sia in amore sia nel lavoro. La domenica si prospetta abbastanza tranquilla e all’insegna del relax. Approfittate del tempo a disposizione per ricaricarvi e per cominciare la nuova settimana da vincenti.

6 Vergine. Posizione di metà classifica per i nati sotto il segno della Vergine. Per voi si preannuncia un periodo di rinascita. Adesso i dubbi che avevate in amore verranno gradualmente dissipati. Per quanto concerne il lavoro, invece, dovete prestare pazienza, presto ci saranno novità.

Previsioni 12 luglio ultimi 6 segni

7 Bilancia. Domenica piuttosto tranquilla per voi. Oggi avrete la possibilità di trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia del partner. Se, invece, siete single, approfittare per uscire il più possibile e cimentarvi in nuove conoscenze. Le stelle sono dalla vostra parte.

8 Scorpione. Giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Le persone che vi circondano saranno soddisfatte dalle vostre azioni, anche se voi non lo siete completamente. Ricordate che se qualcosa vi sta turbando non dovete tenervi tutto dentro.

9 Capricorno. L’Oroscopo del 12 luglio vi esorta a seguire la strada che avete intrapreso. La luce in fondo al tunnel c’è sempre, sta a voi fare il possibile per raggiungerla nel minore tempo possibile. Siate cauti e pazienti nel lavoro e con il partner, specie se avete avuto discussioni di recente.

10 Ariete. La giornata potrebbe essere caratterizzata da un po’ di nervosismo, sappiate, però, che si tratta solo di un momento, che passerà alquanto in fretta. Nel lavoro avete molti progetti in testa, ma farete un po’ di fatica per portarli tutti a termine. In amore siate pazienti.

11 Cancro. In questo periodo siete un po’ stanchi e sarete spinti a prendere le cose con maggiore superficialità rispetto al solito. Questo, però, potrebbe condurvi verso errori che non riuscirete e tollerare. In amore c’è armonia, ma dovete cercare di essere più presenti con il partner.

12. Pesci. Ultima posizione per i Pesci, ma questo deve servire da monito per il futuro. Se siete riusciti a conquistare fiducia in voi stessi, non lasciate che una piccola scocciatura possa compromettere tutto ciò che avevate costruito. Lottate per i vostri obiettivi senza indugiare.