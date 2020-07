Gomorra puntata 19 luglio 2020: Tonino Russo viene ucciso

Domenica 19 luglio 2020 torna Gomorra in replica su TV8, la serie Tv basata sull’omonimo romanzo di Saviano. Come sempre, andranno in onda due episodi. La quinta puntata vedrà la messa in onda di ”Gelsomina” e ”Ora facciamo i Conte”.

Le trame della prossima puntata di Gomorra svelano che nel primo episodio Genny vedrà ostacolato il suo piano per manipolare il sindaco e alcuni lavori edilizi per via dell’intromissione dei fratelli Romano. Non mancheranno degli omicidi, che porteranno Daniele a darsi alla fuga e a cercare al più presto un luogo sicuro nel quale nascondersi. Nel secondo episodio invece, Genny vorrà scoprire chi ha ucciso Tonino Russo. Massimo capirà che Daniele è nei guai e farà di tutto per aiutarlo, cercando anche di eliminare Conte. La situazione evolverà in maniera decisamente inaspettata.

Gomorra, puntata del 19 luglio 2020 su TV8

Nel primo episodio della serie Tv vedremo protagonista Tonino Russo. L’uomo verrà coinvolto in un losco affare edilizio dopo che Genny avrà fatto eleggere un sindaco facilmente manipolabile. Tonino altri non è che un adepto di Salvatore Conte. Genny tuttavia non avrà la strada spianata. Nella prossima puntata di Gomorra infatti, i fratelli Romano si metteranno in mezzo, decisi a non perdere le loro aree.

Ovviamente, i fratelli Romano dovranno essere eliminati. Della faccenda si occuperanno Daniele e Ciro. Daniele dovrà anche eliminare Russo, considerato un altro fastidioso ostacolo. Per il giovane le cose si metteranno male. Spaventato da quanto accaduto si darà alla fuga ma la sua fidanzata ci andrà di mezzo. Nella puntata di Gomorra in onda il 19 luglio, Conte rientra a Napoli.

Genny all’oscuro di tutto

Proseguendo con le trame di Gomorra, vedremo Genny andare alla ricerca del sicario che ha ucciso Tonino Russo, non avendo alcuna idea di cosa sia successo. Nel frattempo, Massimo ignora le chiamate di Daniele, che avrà trovato un posto dove nascondersi dopo l’omicidio. Il ragazzo non può nemmeno immaginare che cosa sia successo al fratello.

Infine, nella puntata di Gomorra in onda su TV8 il 19 luglio 2020, Ciro proverà ad ingannare Genny, facendo ricadere tutti i sospetti su Daniele. Dal momento che Conte è Napoli, occorre agire in fretta. sarà per questo motivo che Genny dirà a Ciro di ritrovare Daniele il prima possibile. Conte sarà in pericolo dopo che Massimo ascolterà finalmente la chiamata disperata del fratello. Dopo aver provato ad uccidere Salvatore, non avrà altra scelta che confidarsi con lui. A sorpresa, Conte sembrerà avere un occhio di riguardo nei suoi confronti.