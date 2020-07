Iva Zanicchi garage allagato e problemi in giardino dopo una brutta grandinata (FOTO)

La pioggia ha sorpreso Iva Zanicchi, la cantante alle prese con il suo garage allagato dopo un temporale e una violenta grandinata

Il temporale e la grandinata hanno sorpreso Iva Zanicchi che è stata immortalata da suo compagno mentre è alle prese con il garage allagato. Fausto Pinna, compagno della cantante, ha scattato delle foto e un video mentre la Zanicchi era in mezzo all’acqua. Iva sembrava confusa e amareggiata di quanto era successo a causa della pioggia e della grandine che erano cadute.

La cantante è stata ripresa dal compagno mentre era in giardino. Lo spazio esterno è stato sommerso dall’acqua che in pochi minuti ha inondato tutto. Il garage della Zanicchi si è allagato e ovviamente ci sono dei danni. La cantante ha detto che la situazione non è piacevole e che non osava pensare cosa sarebbe successo se durava di più.(Continua dopo la foto)

Iva Zanicchi nel video mostra il garage allagato

La Zanicchi nel video mostra cosa è successo davanti al suo garage e che in dieci minuti di pioggia i tombini si sono otturati. La cantante si è espressa come suole fare lei, con molta veemenza ed energia, ma è evidente che la situazione è davvero brutta. Iva ha anche aggiunto che si è spaventato anche il cane per quanto accaduto.

I problemi nel giardino sono tanti visto l’acqua improvvisa che ha riempito tutto lo spazio e la Zanicchi ha detto probabilmente chiamerà i pompieri. La cantante ha anche cercato di spazzare l’acqua in eccesso, ma non ottiene alcun risultato. Le immagini rimandate sul social grazie alle riprese di Pinna sono anche divertenti.

Le riprese fatte dal compagno sono divertenti

La coppia sta insieme da tantissimi anni, ma non sono sposati. La cantante in un’intervista rilasciata a Grand Hotel qualche tempo fa, ha detto che loro due stanno bene così. La coppia non tiene al matrimonio e si coccola, insomma non si fa mancare nulla.

La Zanicchi ha anche aggiunto che Fausto è un ottimo cuoco e che le cucina manicaretti deliziosi. Iva e Fausto stanno insieme da una vita, da ben quarant’anni, vanno d’accordo e ridono tanto insieme. Il loro amore è solido e ha resistito a tutte le disavventure, neanche un matrimonio vero e proprio oggi dura tanto. Insieme sempre nel loro cammino, si sono sostenuti a vicenda e ancora oggi vivono l’uno per l’altra.