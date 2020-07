Giulia Salemi beccata con il rapper Shiva, ma sono una coppia?

Il rapper Shiva e Giulia Salemi beccati insieme, vola il gossip su quella che sembra una coppia, ma non è così, sono solo amici!

Si torna a parlare della bella e affascinante Giulia Salemi, e soprattutto della sua vita sentimentale. La splendida l’ex gieffina ogni tanto entra nel vortice del gossip, anche se da qualche tempo non si parlava di lei. La modella aveva intrecciato una relazione con Francesco Monte ma è durata poco e da allora non ha avuto altre storie.

Per molti dovrebbe essere ancora single, tuttavia alcuni rumors dicono che le cose potrebbero stare diversamente. Cosa è accaduto? Pare che nelle ultime settimane Giulia sia stata avvistata con Andrea Arrigoni, alias Shiva. Il rapper legnanese è noto fra gli appassionati di questo genere di musica e potrebbe rappresentare qualcosa di importante per la Salemi.

Giulia Salemi e il rapper Shiva paparazzati insieme

Le voci su una storia fra i due si rincorrono, e nelle ultime settimane Giulia e Shiva si sarebbero incontrati spesso. In molte occasioni sono anche stati paparazzati insieme, perciò tirare le somme per molti è facile. Subito infatti si è parlato di un flirt fra i due, ma né Shiva né Giulia hanno dato conferma.

Se però finora ci sono stati sospetti su un presunto flirt, ecco che arrivano le voci che smentiscono la storia d’amore. La news non è giunta dai diretti interessati, ma a svelarla è stato sul suo blog Alan Fiordelmondo. Ci ha pensato lui a spezzare i sogni di chi già immaginava di vederli insieme felici e contenti. Il paparazzo ha scritto quanto al momento dice che corrisponde a verità, almeno fino adesso.

Giulia e Shiva sono solo amici

Sul suo blog Alan Fiordelmondo ha precisato che la Salemi, protagonista del Grande Fratello Vip 3 e il rapper sono amici. Il paparazzo ha sottolineato che per ora fra loro non c’è nulla e che si frequentano insieme ad altri amici. I due si conoscono da circa metà giugno e sarebbero usciti insieme con altri, in gruppo.

Il paparazzo ha aggiunto che la precisazione non è stata fatta per impedire che qualcuno facesse dolci sogni d’amore. Però lo ha fatto per dire che Giulia è single e in vista non c’è alcun nuovo amore. Per cui, al momento il cuore della bella iraniana è libero, anche se Cupido potrebbe colpire da un momento all’altro!