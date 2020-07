Ultimo la foto con lei riscuote un successone like a non finire (FOTO)

Fa il boom di like il cantante Ultimo, la foto con la mamma pubblicata su Instagram piace ai fan e arrivano tanti apprezzamenti

Dopo aver conquistato un gran seguito di pubblico con le sue canzoni, Ultimo fa un altro botto e conquista con uno scatto! Nella foto c’è anche la madre e lui che sorride allegro e felice. Il cantante dopo non essersi fatto sentire per un po’ sui social ecco che torna per fare incetta di like.

Vero nome Niccolò Moriconi, Ultimo ha pubblicato su Instagram il video della canzone “Giusy”, amatissima dai suoi fans. Il giovane, che è salito subito alla ribalta sulla scena musicale italiana per il suo talento indiscutibile, era stato per un periodo lontano. E’ tornato sui social e non appena pubblica lo scatto con la mamma ecco che il web impazzisce. I due si somigliano tantissimo e i fan non potevano non notarlo!

Ultimo fa incetta di like con la foto con la madre

La foto mostra Ultimo mentre fa vedere ai fan i suoi tatuaggi con un gran sorriso stampato in faccia. Ultimo è legatissimo alla madre e si vede da come sorride che le vuole molto bene. Lo scatto è piaciuto tantissimo e i followers non hanno perso tempo a farlo capire al cantante. E non solo i followers! Anche tanti colleghi!

Infatti, sono giunti a comprovare quanto sia piaciuta la foto, anche tanti like da parte di vip come Mara Venier, Emma Marrone, Francesco Renga e altri. Proprio così, ci sono stati like e commenti anche da parte di Totti, Ambra Angiolini, Eros Ramazzotti. Tutti hanno voluto dedicare un pezzetto del loro tempo a Ultimo.

Fra Ultimo e la madre legame speciale

La mamma e il cantante sono molto legati e a lei ha dedicato la canzone “La stazione dei ricordi” inclusa nell’album Colpa delle Favole. Ed è proprio lei la prima fan del figlio, che ama tantissimo, come ha detto Ultimo in un’intervista rilasciata a Radio Italia. Il cantante ha rivelato che lei ascolta le sue canzoni in anteprima.

Il giovane ha detto che questo un po’ lo imbarazza, però continua a fargliele ascoltare. A lei le sue canzoni piacciono tutte, e del resto è normale, è suo figlio. Secondo Ultimo non è vero che le sue canzoni siano tutte belle, ma lei glielo dice sempre. A causa del covi il cantante ha spostato il tour al 2021.