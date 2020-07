Sonia Bruganelli la vacanza inizia davvero male scoppia una bufera per la moglie di Bonolis

Non inizia bene la vacanza di Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis come sempre è nell’occhio del ciclone

Ancora una volta Sonia Bruganelli è nella bufera ed è abituata a catturare le battute velenose che le scagliano sui social. La moglie di Paolo Bonolis riceve sempre delle critiche da parte di follower che inveiscono ogni qualvolta lei pubblica un post su Instagram.

Ma cosa ha fatto la Bruganelli? Sonia ha postato un’immagine in cui fa sapere ai fan che sta andando in vacanza. Diciamo che dovrebbe essere una cosa del tutto normale, ma ai fan non è piaciuto che la Bruganelli avesse scelto Formentera. Anche lo scorso anno Sonia vi ha trascorso le vacanza, perciò ha pensato bene di ripetere questa esperienza. Per far sapere del suo arrivo ha dunque postato uno scatto, e da lì sono iniziate le polemiche.

Sonia Bruganelli criticata perché va in vacanza alle Baleari

Ad accompagnare lo scatto la Bruganelli ha messo la parola “Finalmente”, che ha scatenato la furia di tantissime persone. Ma perché Sonia è stata attaccata? Non poteva trascorrere le vacanze a Formentera? Molti hanno polemizzato perché invece di andare alle Baleari avrebbe dovuto trascorrere le vacanze in Italia come fanno altri.

Infatti, molti altri vip hanno scelto il nostro Paese per fare le vacanze, soprattutto per dare una mano in un periodo così difficile. Tuttavia, questo non ha interessato affatto la moglie del conduttore e ha scelto le Baleari. Dopo che Sonia ha postato lo scatto ecco che sono spuntati i commenti velenosi. Gli utenti hanno detto di tutto, anche il fatto che avrebbe dovuto stare in Italia. (Continua dopo la foto)

La Bruganelli mostra le foto dell’armadio

Le critiche si fanno ancora più forti quando la Bruganelli ha scattato le foto al suo armadio. La moglie del famoso conduttore ha fatto vedere nelle foto l’armadio in cui ci sono cose anche del figlio Davide. Gli utenti hanno notato che ci sono molte cose griffate e hanno criticato anche questo. Vista la crisi, secondo gli utenti dovrebbe moderarsi nelle spese.

Tuttavia, se sono stati in tanti ad inveire contro di lei, ci sono stati anche quelli che l’hanno apprezzata e le hanno fatto i complimenti. Di recente qualcuno ha rispolverato la storia di Bonolis con la Freddi, ma per Sonia è una storia del passato, a cui Paolo non pensa più. E secondo lei la Freddi è una donna corretta!