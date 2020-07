Jessica Simpson, l’attrice in 6 mesi perde 50kg (FOTO

E’ dimagrita tantissimo Jessica Simpson, in 6 mesi l’attrice ha perso 50 kg e sembra davvero un’altra, per festeggiare indossa dei vecchi jeans

Ha raggiunto un grande traguardo Jessica Simpson, in 6 mesi l’attrice è riuscita a perdere 50 kg! Negli ultimi tempi era ingrassata ed era diventata irriconoscibile, ma adeso è un vero schianto! In occasione dei suoi 40 anni, compiuti il 10 luglio 2020, la Simpson ha pensato di indossare un capo che ha acquistato ben 14 anni fa.

Sapete cosa ha tirato fuori dall’armadio Jessica? Nientemeno che un paio di jeans che metteva quando era una silhouette. E adesso lo è ridiventata, perché le calzano a pennello e le stanno benissimo. L’attrice ha confessato di aver tenuto i jeans ‘True Religion’ nell’armadio per tutto questo tempo. Lo ha anche scritto nella didascalia sotto lo scatto pubblicato su Instagram il giorno del suo compleanno.

Jessica Simpson è dimagrita, ha perso 50 chili

Jessica ha festeggiato dunque così il suo compleanno, e lo scatto mostra il suo fisico trasformato e dimagrito. La Simpson sembra un’altra ed è ben diversa da come appariva negli ultimi anni. Pochi giorni prima del suo compleanno lei e il marito hanno anche festeggiato il sesto anniversario di nozze. La dedica fatta da Jessica ad Eric Johnson è commovente.

Jessica ha scritto infatti parole d’amore tenere e dolci per il marito che dichiara di amare follemente. La coppia ha tre figli, Maxwell, Ace e Birdie, rispettivamente di 8, 7, e 15 mesi. Era stata proprio la terza gravidanza a farla ingrassare, e Jessica era arrivata a pesare quasi 108 kg. Non riusciva a dimagrire in nessun modo e così si è rivolta ad Harley Pasternak. (Continua dopo la foto)

La Simpson è tornata in forma perfetta

Lo specialista, che è il suo dietologo di fiducia, ha studiato per lei un programma personalizzato, composto da dieta e allenamento bilanciato. Grazie a questo programma la Simpson è riuscita a perdere ben 50 chili, e oggi ne pesa appena 45. Il programma di Pasternak in 5 punti ha dunque permesso a Jessica di riacquistare il suo fisico perfetto e di tornare ad essere snella e scattante.

Il dietologo, intervistato dal Daily Mail, ha dichiarato di aver prima verificato che non soffrisse di cuore. Il programma prevedeva che compisse ogni giorno almeno 12mila passi e che ogni notte dormisse almeno sette ore. La dieta comprendeva tre pasti e due spuntini.