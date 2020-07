Anna Lou, la figlia di Asia Argento e Morgan, si accinge al grande passo

Debutta come attrice Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento è in un film insieme alla mamma, le due attrici insieme sono splendide

La bella Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, debutta come attrice. Figlia d’arte, è degna della madre e di fronte alle telecamere appare serena e disinvolta. Il suo debutto però ha un sapore speciale, infatti Anna Lou recita accanto alla madre. E’ Asia Argento ad essere accanto alla figlia durante tutto il video.

Insieme alla madre Anna Lou Castoldi è protagonista di “Aelektra”, un racconto curato nei dettagli che può essere definito un fashion film evento d’autore. Il film è stato realizzato in occasione della “Haute Couture On Line” di Parigi, un momento importante per un debutto. Il fashion film è stato realizzato dallo stilista Antonio Grimaldi, un nome divenuto di casa per la Argento.

Anna Lou gira un film evento con la madre Asia Argento

Il film è stato realizzato in occasione della nuova collezione couture autunno-inverno 2020/2021 di Antonio Grimaldi. Dopo il film c’è stato uno shooting fotografico ambientato a Roma e ispirato al mito di Elettra. Asia ha rivelato di aver pensato proprio ad Elettra quando Antonio le ha parlato della collezione. Ad ispirarle il ritorno alla cultura classica sono stati i suoi abiti scultorei, scenografici.

L’attrice nell’intervista concessa a Fashionmagazine.it ha detto che per lei è stata una grande occasione. Il film le ha anche permesso di approfondire il suo rapporto con Anna Lou. Orgogliosa della figlia, Asia è stata felice di aver recitato insieme a lei, così come lo è stato Antonio Grimaldi.

Grimaldi soddisfatto della sua opera

Lo stilista ha manifestato la sua soddisfazione con quanto fatto insieme alle due donne. Ha detto di essere entusiasta di come ha instaurato con Asia il rapporto professionale. Grimaldi considera la Argento una donna che è un intreccio di profondità, passione, fonte d’ispirazione. Per lo stilista Asia è una vera protagonista del cinema italiano e internazionale. Il suo primo pensiero è andato a lei quando ha ricevuto l’invito per partecipare alla settimana della Haute Couture di Parigi con un video.

Grimaldi ha anche detto che Asia è stata in grado di raccontare nel miglior modo possibile lo spirito della sua nuova collezione. All’anima dark dell’attrice e alla sua vena anticonformista si è mescolata la freschezza di Anna Lou, che ha inondato di incanto il video.