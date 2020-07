Samanta Togni, il marito in vacanza ha avuto un incidente

Samanta Togni racconta cosa è successo durante la vacanza in famiglia

Samanta Togni in questi giorni si trova a Dubai in vacanza. Hanno bisogno di relax e divertimento perché anche per loro è stato un periodo difficile e stressante. La donna è andata in compagnia del marito al quale è accaduto qualcosa di inaspettato e di parecchio spaventoso. A raccontarlo è stato direttamente lei attraverso Instagram in una delle Instagram stories più recenti. La storia Inizialmente ha fatto spaventare non poco i suoi follower che si aspettavano qualcosa di molto grave e serio.

Poi gli animi si sono rasserenati quando Samanta ha affermato che il marito è stato punto da una medusa. Ha quindi proseguito il racconto con un pizzico d’ironia dicendo che qualcuno li aveva avvisati. Sapevano già che questo sarebbe potuto accadere. Qualcuno aveva detto loro che il mare in questi giorni è pieno di meduse. Lui ha voluto insistere e sfidare la sorte, è entrato in acqua e addirittura l’ha anche invitata a fargli compagnia. Lei non è andata, per fortuna.

Samanta Togni un incidente che dimenticheranno presto in onore di questa bellissima vacanza

Samanta Togni ha affermato che come tutti gli uomini anche il suo sostiene il detto “Provare per credere”, nessuno si fida dei consigli, nessuno si sofferma un attimo di più sul dettaglio. Ecco quindi cosa è successo al marito che nonostante fosse stato avvisato circa le conseguenze che avrebbe dovuto affrontare, ha voluto rischiare, con superficialità.

A questo punto dopo che l’uomo è stato messo alle strette ha subito cercato di rimediare, affermando che non ha poi così male, che non si tratta di qualcosa di grave, un piccolo incidente che dimenticherà presto e che tutto sommato non gli ha creato chissà quale gli anni o problematiche. Poi ha continuato dicendo di aver visto bene la sua medusa, era molto piccola. Nonostante ciò la paura ovviamente è rimasta.

L’amore l’arma ideale per superare tutti gli ostacoli

L’amore ad ogni modo aiuta a superare qualunque ostacolo, questo è ciò che si dice. Ma soprattutto è ciò che possiamo dire dei due che hanno dovuto superare tanti piccoli ostacoli e problemi dimostrando di essere fortissimi. Nonostante i vari ostacoli sono rimasti sempre insieme perché si amano tantissimo.

Inoltre svela la ballerina hanno anche un bel progetto insieme, andare avanti e affermarsi. Secondo la donna in linea generale il sesso femminile compie tanti errori perché si va alla ricerca della persona con cui invecchiare. Invece lei ha cercato la persona con cui rimanere giovane.