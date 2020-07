Naya Rivera, il corpo dell’attrice potrebbe non essere ritrovato, ecco perché

Naya Rivera, a tante ore dalla scomparsa si teme ormai il peggio

Naya Rivera una delle attrici di Glee, è scomparsa proprio qualche giorno fa mentre era in vacanza con il figlio. Si trovava sulla barca al lago, da quel momento in poi si sono perse le sue tracce. Un uomo sulla sua imbarcazione ha notato il bambino, di 4 anni, solo sulla barca e la cosa lo ha insospettito. Quindi si è avvicinato e ha chiesto, il bimbo ha risposto di essere arrivato lì con la madre che dopo un tuffo non è più risalita.

Così hanno subito dato inizio alle ricerche. Ma la donna non è stata ritrovata in nessuna condizione. Le autorità che sin da subito hanno temuto il peggio affrontano adesso la questione con tanta sfiducia affermando che molto probabilmente l’attrice è morta sin dal primo momento della scomparsa.

Ovviamente finché non si troverà il corpo il mistero non potrà essere considerato risolto. Ecco perché chi di sta occupando della ricerca specifica che nonostante l’impegno massimo non si può dare per scontato che il corpo venga fuori perché così non è. Il corpo potrebbe non venire più alla luce perché potrebbe essere rimasto incagliato tra detriti e quant’altro nei fondali del lago e non esser più restituito di conseguenza.

Naya Rivera, le circostanze della tragica storia sono parecchio strane, si tratta sicuramente di incidente

Naya Rivera potrebbe essere l’ennesima vittima della maledizione di Glee. Lo pensano in tanti ed in tanti aprono questa parentesi affermando che ci sono troppe coincidenze con gli altri tragici eventi. La donna era giovanissima e in circostanze poco sospette è praticamente scomparsa lasciando il figlio solo su imbarcazione con tanto di giubbotto salvataggio.

In tutto ciò fino a qualche tempo fa nemmeno troppo lontano sono morti per motivi diversi altri attori della serie. Cosa succede nelle loro vite? Sembrerebbe celarsi un vero e proprio mistero dal quale è impossibile venire a capo.

Cosa ci faceva Nata da sola sul lago?

A primo impatto sembrerebbero anche abbastanza strane le circostanze in cui sono avvenuti i fatti. A parlare è stato un amico che ha raccontato che l’ex marito di Naya non era nemmeno consapevole l’ex moglie fosse al Lago Piru insieme al figlio. La donna era andata a Los Angeles per impegni professionali.

L’uomo è al momento incredulo e sotto choc. La questione ha lasciato tutti senza parole. In attesa di evoluzione dei fatti la speranza è l’ultima a morire. Qualcuno spera ancora di poterla ritrovare in vita.