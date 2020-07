Stefano De Martino: una donna famosa potrebbe esser tornata nella sua vita

Stefano De Martino, cosa sta succedendo nella sua vita da quando Belen non ne fa più parte?

Stefano De Martino e Belen si sono lasciati ormai da qualche settimana, sia lui che hanno preso strade diverse e a quanto pare hanno anche ritrovato la felicità. Tra loro sembrava andasse tutto bene, ma data la rapidità con la quale si sono susseguiti i cambiamenti, molto probabilmente non era così. Lei è stata vista su un’imbarcazione in compagnia di uno giovane Partenopeo, lui stessa cosa, potrebbe aver trovato l’amore altrove.

Ma su Stefano nascono diversi gossip e tante ipotesi. Si pensa infatti che nella sua vita possa essere tornata in qualunque posizione Emma Marrone, potrebbe essere un’amica, una sua ex con la quale sono ritornati i buoni rapporti, oppure chissà anche una ragazza che sta cercando di tornare a far parte del suo cuore in qualunque modo.

Stefano De Martino tre like da parte della cantante e qualcuno da parte di lui accendono il dubbio

Stefano De Martino in questo periodo è il ragazzo più spiato d’Italia, il gossip si è concentrato totalmente su di lui per cercare di capire cosa stia succedendo nella sua vita amorosa, sentimentale. Adesso tutte le strade portano a Emma Marrone perché la cantante sembrerebbe essere tornata a far parte della sua vita in modo attivo. A parlare chiaro sono i social. Su Instagram unfatti sono ricomparsi di punti in bianco i suoi like, spesso contraccambiati dal ballerino partenopeo con tanto interesse e tanta rapidità. Chissà che non sia una semplice coincidenza oppure la prova che…gatta ci cova.

Il primo like è arrivaro il 30 giugno, con esattezza si tratta di un paio di foto scattate sul campo di padel. Poi il secondo like, è arrivato il primo luglio in un video in cui il ragazzo si trova in barca e mostra il tramonto sul mare con tanto di musica di sottofondo.

L’ultimo invece è arrivato qualche giorno fa ed ha a che fare con il passato e la danza. Nello stesso modo arriva il like di lui sugli ultimi post della visita della cantante ai Musei vaticani, lei compare tra gli affreschi, tra le sculture ed in giro per i giardini. Il like di Stefano è arrivato esattamente per quale bellezza tra tutte?

Una storia giunta al termine a causa di Belen, sono pronti a ripartire?

Ricordiamo che il loro amore è terminato in malo modo a causa dell’ingresso di Belen nella vita di Stefano. Chissà che non abbiano deciso di ritornare insieme dopo l’allontanamento della showgirl Argentina.

Potrebbero aver deciso di provare a ricominciare da zero, dimenticando e lasciandoi il passato alle spalle. Anche perché la coppia appariva felice. Sembravano felici insieme. Chissà.