Romina Power, il retroscena sull’ex suocera Jolanda: “Lo facevo ogni sera insieme a lei…”

Romina Power e il ricordo di Taryn a Una voce per Padre Pio

Sabato in prima serata su Rai Uno è andata in onda una nuova edizione di a Una voce per Padre Pio, condotta da tre protagonisti di Don Matteo, ovvero Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La prima ospite è stata Romina Power che arriva da un momento abbastanza particolare. A differenza degli altri anni lo spettacolo è stato trasmesso in uno studio romano e non da Pietralcina per via della pandemia da Covid-19.

L’ex moglie di Al Bano si è esibita in varie performance e poi ha ricordato la sorella Taryn che è venuta a mancare un paio di settimane fa. Il conduttore le ha chiesto: “Hai voluto essere qui nonostante questo sia un momento delicato della tua vita…”. E la risposta la cantante americana ha risposto così: “Si, non è uno dei momenti più belli per me, ma la vita è fatta anche di periodi come questo”.

La cantante americana ricorda Maria Teresa di Calcutta

Ospite a Una voce per Padre Pio, Romina Power ha confessato che sua sorella Taryn era un’attrice ma non aveva nessun ego e ambizioni. Ricordiamo che la donna è venuta a mancare a causa di un brutto male, ovvero la leucemia.

Parlando con il padrone di casa Flavio Insinna, l’ex moglie del Maestro di Cellino San Marco ha parlato anche di Madre Teresa di Calcutta. La cantante statunitense al pubblico di Rai Uno ha rivelato: “Ha tenuto in braccio mia figlia Cristel il giorno del suo battesimo è incredibile tutto quello che nella sua vita è riuscita a fare nel mondo”.

Romina Power e l’aneddoto sull’ex suocera Jolanda Ottino

Prima di concludere la sua ospitata a Una voce per Padre Pio, il conduttore Flavio Insinna ha simulato il gioco finale de L’Eredità, ossia La Ghigliottina. L’attore capitolino ha voluto far giocare Romina Power con una versione speciale.

A quel punto la donna ha detto: “Ho iniziato a seguire L’Eredità anni fa, per fare compagnia a mia suocera Jolanda. Così mi sono appassionata e, soprattutto durante il periodo del lockdown, l’appuntamento serale con L’Eredità è diventato imperdibile per me”. L’ex moglie di Al Bano inoltre, prima di salutare il pubblico di Rai Uno ha asserito anche che seguendo il game show della prima rete si imparano tantissime cose.