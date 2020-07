“Una ferita molto profonda…”: Mara Venier parla del dramma che le ha segnato la vita

Mara Venier e la perdita del figlio che aspettava da Renzo Arbore

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista a Mara Venier, reduce da una stagione di grandi successi con Domenica In. Ovviamente la professionista veneta ha parlato del suo infortunio al piede: “Ne avrò per un altro mese e mezzo, almeno, ogni giorno devo fare la fisioterapia, per muovermi uso la sedia a rotelle…”.

A tu per tu col giornalista, quest’ultimo le ha chiesto di esprimere qualche pensiero sugli uomini che ha amato nella sua vita, tra anche il musicista Renzo Arbore. A quel punto la moglie di Nicola Carraro ha risposto così: “Un amore importante, il nostro, con momenti dolorosi…”.

Parlando di dramma e dolori giornalista della rivista ha ricordato alla donna di quando era incinta da Renzo e purtroppo ha abortito. Una circostanza dolorosa che ha distanza di anni non è stata superata da zia Mara: “Una ferita profonda che non voglio riaprire, solo Renzo e io sappiamo quanto abbiamo sofferto…Uno degli episodi più dolorosi della mia vita, come la scomparsa della mia mamma cinque anni fa…”.

La perdita della madre le ha segnato la vita

Intervistata da DiPiù, Mara Venier ha voluto ricordare anche la persona più importante della sua vita, ovvero la madre. Quest’ultima è veneta a mancare qualche anno fa lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della conduttrice veneta. Parlando col giornalista, quest’ultima ha confessato erano inseparabili. Negli anni della sua malattia, ovvero l’Alzheimer, la professionista le è stata tanto vicina e ancora oggi a distanza di cinque anni piange per il vuoto che le ha lasciato.

“Mi sento più sola, ma so che la mamma mi protegge dal cielo…”, ha asserito la padrona di casa di Domenica In. A quel punto il giornalista le ha chiesto se questo suo carattere forte lo ha ereditato proprio da colei che l’ha messa al mondo. La risposta della Venier è arrivata immediatamente: “Si, e da papà, che aveva fatto la guerra vera e che ho perso da ragazza…”.

Mara Venier menziona il marito Nicola Carraro

Prima di concludere l’intervista per il magazine DiPiù, Mara Venier ha voluto spendere due parole anche per l’attuale marito Nicola Carraro. Quest’ultima venerdì scorso è stato ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco dicendo che era contrario alla conduzione di Domenica In da parte della moglie. Menzionando la sua dolce metà, la professionista veneziana ha asserito: “Oggi è lui a darmi forza…Stiamo insieme da 20 anni. Lui sa di essere l’amore più grande della mia vita…”.