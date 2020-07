Rita Dalla Chiesa, la staziante confessione: “Per paura mi sono chiusa…”

Rita Dalla Chiesa si è chiusa in sé stessa a causa della pandemia

Nel nuovo numero del magazine Visto è contenuta una lunga intervista a Rita Dalla Chiesa che da un paio di settimane è ufficialmente in vacanza. Ricordiamo che la giornalista napoletana per l’intera stagione è stata una saggia di Italia Sì e poi anche della versione giornaliera.

L’ex padrona di casa di Forum ha parlato molto dell’emergenza sanitaria da Covi-19 nel nostro Paese facendo delle confessioni molto importanti. La donna ha vissuto un periodo tra alti e bassi: “Ho vissuto da sola con tutte le fragilità che la solitudine porta ad affrontare, soprattutto in un momento così doloroso e carico di timori…Però ci sono stati anche attimi in cui mi sono sentita bene…”.

Nonostante i momenti di difficoltà l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha cercato di cogliere i lati positivi di tutta questa vicenda. La professionista di Casoria ha sofferto di solitudine chiudendosi in sé stessa: “Nei mesi dell’isolamento ho cercato di trovare il lato positivo, anche se alla fine mi sono chiusa in me stessa…Dovevo scrivere un libro per Mondadori, ma non ho scritto nemmeno una pagina…Ed è brutto…”.

La giornalista napoletana ha ancora paura

Nonostante il periodo di quarantena, Rita Dalla Chiesa insieme a Mauro Coruzzi, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo hanno continuato a svolgere il ruolo di saggi a Italia Sì. Intervistata dal periodico Visto, la giornalista partenopea ha asserito: “Sono dovuta uscire con la paura, anche se negli studi Rai di via Teulada c’erano tutti gli accorgimenti necessari…Ogni volta che finiva la puntata non vedevo l’ora di tornare a casa e l’ansia è rimasta ancora adesso…”.

La professionista che vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum continua ad essere molto preoccupata per l’emergenza sanitaria che sta vivendo gran parte del Pianeta: “Vivo ancora come se non avessimo la libertà che ci hanno concesso…”.

Rita Dalla Chiesa parla di Marco Liorni

Nel corso della lunga intervista per il periodico Visto, Rita Dalla Chiesa ha menzionato anche Marco Liorni. Sul conduttore di Reazione a Catena e Italia Sì, l’ex padrona di casa di Forum ha confessato: “Con lui c’è un rapporto stupendo: è molto educato e professionale…Non porta il suo privato nel pubblico…”.

Al momento non è ancora certa la sua presenza nel programma del sabato pomeriggio di Rai Uno, nel frattempo sul collega ha detto anche: “Noi ci intendiamo al volo…Questa nostra complicità professionale l’abbiamo riportata anche ad Italia Sì dove, ammetto, sono stata fortunata anche a conoscere altre belle persone…”.