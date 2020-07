Lady Bonolis fa le vacanze all’estero, il web insorge: “Vergognati, volti le spalle all’Italia” [FOTO]

Sonia Bruganelli criticata per le sue vacanze estive a Formentera

Ancora una volta Sonia Bruganelli è finita al centro delle polemiche. La moglie di Paolo Bonolis dopo una breve vacanza nel nostro Paese è atterra a Formentera, sua meta preferita. Infatti tutti gli anni la produttrice e la sua famiglia si reca sull’isola iberica per trascorrere delle settimane di puro relax.

Nelle ultime ore la donna ha condiviso un selfie sul suo account Instagram per rivelare ai follower l’inizio delle sue vacanze alle Isole Baleari. Ma la foto e soprattutto la didascalia utilizzata non è piaciuta per niente al popolo del web che non ha perso tempo ha puntarle il dito contro e scriverle dei commenti al vetriolo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lady Bonolis nel mirino del popolo del web per la frase utilizzata in un post

Nella foto in questione Sonia Bruganelli si è inquadrata in primo piano e al fianco ha scritto la seguente didascalia: “Finalmente…”. La localizzazione del suo social segnava Formentera, in Spagna. L’iniziativa della moglie di Paolo Bonolis ha fatto arrabbiare moltissimo gran parte di coloro che la seguono sul noto social network.

Infatti sotto lo scatto sono apparse le seguenti lamentele: “Forse dovevi privilegiare l’Italia quest’anno”; “Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra… Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito… O sbaglio?”. Ma non è finita qui, qualcun’altro ha scritto anche: “Vergognati, quest’anno potevi pubblicizzare la nostra bella Italia”. (Continua dopo il post)

La replica di Sonia Bruganelli

Oltre alle critiche, per fortuna Sonia Bruganelli ha ricevuto il sostegno di qualche suo follower. Ad esempio degli utenti hanno sottolineato che ognuno con i propri soldi può fare quello che vuole e andare dove si vuole. Dopi aver sollevato un polverone su Instagram è arrivata la replica della moglie di Paolo Bonolis.

Quest’ultima senza giri di parole ha messo a tacere tutti: “Staremo qui solo qualche giorno, poi ad Agosto in Sardegna. Ma qui a Formentera ci sono tanti ristoratori italiani che hanno diritto di riprendere le attività come quelli che lavorano in Italia. Ogni sera vi farò conoscere la storia di uno di loro”. Dopo tali spiegazioni, capitolo chiuso?