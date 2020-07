Diletta Leotta ‘umiliata’ da un noto calciatore mentre beve un caffè: “La solita scansafatiche” [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta testimonial di un’app

Da qualche giorni il popolo del web e i telespettatori hanno visto la nascita di una coppia inedita. Due professionisti che sin da subito ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. Stiamo parlando della soubrette, influencer e volto di DAZN Diletta Leotta, e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Ovviamente gli internauti hanno iniziato a chiedersi cosa hanno in comune i due oltre alla grande passione per il calcio. I due amano molto lo sport in generale, per questo motivo sono stati chiamati a fare da testimonial di una applicazione per allenamenti personalizzati che promette un personal trainer 24 ore su 24. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto tra i due.

La soubrette e il calciatore mettono in scena un siparietto

Per l’applicazione in questione l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta hanno creato una serie di filmati che sin da subito sono diventati virali sul web e sui vari social network. Infatti, a primo impatto sembra che tali contenuti sembrano reali e non sponsorizzati.

Ad esempio, in una clip il noto calciatore olandese si trova all’interno dell’abitazione della soubrette siciliana come suo personal trainer personale e la tira giù da letto con il suo solito stile brutale. Ma non è finita qui, infatti il giocatore del Milan la incita ad allenarsi ed infine le propone di mangiare una pizza. (Continua dopo il video)

Zlatan Ibrahimovic rimprovera Diletta Leotta

Ma non è finita qui. Infatti, qualche giorno fa Diletta Leotta ha condiviso una Storia sul suo account Instagram nella quale la si vede sorseggiare un caffè in palestra e sullo sfondo passa Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo però, la guarda con aria di disapprovazione perché non sta facendo gli allenamenti richiesti.

Sul profilo social dell’attaccante rossonero, qualche minuto dopo, è spuntata magicamente la stessa Storia ma con il tag alla conduttrice di DAZN e la seguente didascalia: “La solita scansafatiche!”. Ovviamente il giocatore del Milan lo ha scritto con tono ironico. L’azienda in questione ha fatto bene la sua scelta nel prendere Diletta e Ibra come testimonial della propria app. Infatti i due professionisti promettono bene e la coppia sta davvero facendo impazzire il web. Ecco un altro video che li vede protagonisti: