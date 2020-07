Temptation Island tutte le novità e la durata

Temptation Island, ecco cosa è venuto fuori dopo la seconda puntata

Temptation Island, a quanto pare le puntate di questa edizione saranno soltanto 6. Siamo arrivati alla messa in onda della terza puntata che avverrà proprio all’inizio di questa settimana, quindi adesso manca davvero poco. Nemmeno il tempo di abituarsi ad avere un appuntamento settimanale interessante, che tutto arriva al termine in fretta e furia.

Anche quest’anno Filippo Bisciglia ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza della situazione. Simpatico, carino, gentile come sempre, è riuscito a far mantenere la calma alle coppie, anche nei momenti di eccessiva tensione. Sono trascorse soltanto due puntate durante le quali però è accaduto davvero di tutto, ma c’è tanto altro che deve accadere. Almeno così pare soprattutto vedendo la situazione di alcune coppie come quella formata da Valeria e Ciavy. Temptation Island quindi terminerà entro la fine di luglio.

Temptation Island, due puntate nel corso di una sola settimana

Sappiamo che l’ultima settimana andranno in onda ben due puntate, non soltanto una come sempre. Dovremmo vedere la prima giorno 28 e l’altra giorno 30. Subito dopo partiranno le registrazioni dell’edizione vip, che molto probabilmente punterà su personaggi divertenti ed interessanti più di questa.

Abbiamo già avuto una dimostrazione delle intenzioni degli autori del programma visto che nell’edizione normale hanno inserito dei vip che ci stanno facendo fare qualche bella risata. Un esempio sono Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Dalle Piane che si sono infatti fatti conoscere come due personaggi tanto divertenti, quanto interessati l’uno all’altra.

L’edizione vip ha concorrenti super e una conduttrice speciale, Alessia Marcuzzi

Quindi ci si chiede chi farà parte dell’edizione vip? Cosa ci faranno vedere? Ovviamente se le registrazioni partiranno ad agosto, la messa in onda di Temptation Island edizione vip non sarà altro che a settembre, non manca molto.Chi sarà alla conduzione del programma? Alessia Marcuzzi che nel frattempo si gode le sue vacanze in Sardegna tra un gossip e l’altro. Recentemente infatti è stata la donna più chiacchierata sui social, dato che si pensava fosse lei la causa della rottura tra Belen e Stefano.

In realtà lei ed il marito vanno più che d’accordo, tutto fila liscio come sempre. Si tratta soltanto di gossip negativo contro il quale lei e il marito, Belen e Stefano hanno deciso di scagliarsi attraverso gli avvocati. Per adesso possiamo godere della presenza di Filippo, a settembre avremo una grandiosa Alessia Marcuzzi che già lo scorso anno ha dimostrato di essere totalmente all’altezza della situazione. Una brava conduttrice che ovunque viene piazzata riesce a raggiungere il massimo.