Gemma Galgani commenta la fine della storia tra Ida e Riccardo

Ida e Riccardo si sono lasciati. Ecco che cosa ne pensa Gemma Galgani, la migliore amica della dama

Uomini e Donne: Ida e Riccardo di nuovo al capolinea

La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sta appassionando i telespettatori di Uomini e Donne ormai da diversi anni. La loro frequentazione è iniziata nel trono over tra alti e bassi, ma poi hanno deciso di stare insieme. Si sono messi alla prova anche con Temptation Island e alla fine, nonostante Ida avesse pianto per tutto il percorso, Riccardo le ha promesso una convivenza. Dopo qualche settimana, però, si sono lasciati.

Entrambi single sono tornati a Uomini e Donne, Riccardo ha provato a frequentare altre donne ma poi si è reso conto di amare ancora Ida e davanti a tutti le ha fatto una proposta di matrimonio. Lei, titubante, ha accettato di dare una seconda possibilità al loro amore e hanno trascorso il lockdown a Brescia a casa di lei. Tuttavia, qualcosa è andato storto.

Ida ha recentemente confessato in un’intervista per Uomini e Donne Magazine che hanno conosciuto entrambi dei lati dell’altro che non conoscevano. A Riccardo sembrava non andare bene nulla e quando si sono separati lui si aspettava che lei lo facesse rimanere in modo definitivo. Lei, però, non si è sentita di fare quel passo senza basi solide ma con continue liti. Insomma, da quel momento non si sono più visti e si sono sentiti molto poco.

Gemma Galgani: l’opinione sulla fine della storia

Ida ha stretto un legame d’amicizia molto particolare con Gemma Galgani. Le due dame si spalleggiano a vicenda e anche al di fuori di Uomini e Donne si sentono e si vedono spesso. Sempre al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma ha confidato che cosa pensa di tutto questo.

Innanzitutto ha precisato che secondo lei la cosa migliore è esserci per la sua amica, essere per lei un appoggio emotivo sicuro a qualsiasi ora. Anche se sono lontane fisicamente, Gemma cerca di non fare mai mancare a Ida la sua vicinanza emotiva, non giudicandola, ma ascoltandola e supportandola nelle sue decisioni.

Gemma non si è espressa a favore di uno o dell’altro sui motivi che hanno portato a questo allontanamento perchè conosce Riccardo in modo molto superficiale. Secondo lei semplicemente in Riccardo vede molto orgoglio, mentre in Ida vede le difficoltà legate al periodo, all’essere mamma e donna che lavora. In ogni modo, secondo lei la lontananza geografica tra i due non aiuta affatto. Che cosa succederà alla coppia? Sarà davvero la fine questa volta?