Uomini e Donne: parla Kristian, il ragazzo che ha baciato Giovanna Abate qualche settimana fa, ecco come stanno davvero le cose

Giovanna Abate ha baciato un ragazzo qualche settimana fa e adesso questo ragazzo ha voluto dare i dettagli di quello che è successo tra loro

Uomini e Donne: è davvero finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan?

Giovanna Abate l’anno scorso ha corteggiato Giulio Raselli a Uomini e Donne e si è fatta notare per il suo carattere forte e deciso, ma soprattutto per la sua voglia di trovare l’amore. Quando Giulio non l’ha scelta, Maria De Filippi le ha proposto immediatamente il trono e lei ha accettato. Non è stato un percorso facile, dal momento che è stato interrotto dal Coronavirus.

Giovanna aveva conosciuto Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Poi, nel nuovo format ha aggiunto ai suoi corteggiatori anche l’Alchimista, ovvero Davide Basolo. Alla fine ha deciso di scegliere comunque Sammy. Tra loro ci sono stati molti litigi nelle ultime settimane, ma entrambi erano sempre molto presi uno dall’altra.

Tuttavia, dopo appena due settimane dalla scelta con la musica, i fiori e i petali rossi che scendevano su di loro, Giovanna e Sammy si sono separati e le cose non stanno andando affatto bene. Lei mostra su Instagram i suoi viaggi, lui la sua routine quotidiana con suo figlio, ma non parlano più uno dell’altra. Inoltre, è spuntato un ragazzo che avrebbe baciato l’ex tronista.

Parla Kristian, il ragazzo che ha baciato Giovanna

Deinaira Marzano, sempre molto attiva per quanto riguarda i gossip relativi ai personaggi televisivi, ha ricevuto una segnalazione qualche tempo fa. Un ragazzo ha detto di aver baciato Giovanna nei primi giorni di luglio. Tuttavia, Giovanna e Sammy ancora non si sono pronunciati a riguardo.

Ci ha pensato questo ragazzo a farlo. Lui si chiama Kristian Barbiero e in un’intervista per DonnaPop ha dato ulteriori dettagli del suo incontro con Giovanna. I due si sono incontrati in Toscana nei primi giorni di luglio e quando a lui è caduto il cellulare, lei glielo ha fatto notare. Hanno scambiato qualche chiacchiera e poi hanno deciso di bere qualcosa insieme in un bar. Quando si sono diretti alla spiaggia è successo quello che è successo.

Secondo la versione di Kristian nel salutarsi, invece di darsi un bacio sulla guancia se lo sono dati sulle labbra. Forse colpa del caldo o di quello che avevano bevuto poco prima. Insomma, un incidente. Poi ognuno per la sua strada e non si sono più sentiti. Voi che cosa ne pensate di tutta questa storia?