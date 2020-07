Anna Falchi svela un retroscena: “In questi anni non ho mai smesso di farlo…”

Anna Falchi parla del periodo lontano dalla televisione

Da qualche settimana Anna Falchi è tornata sul piccolo schermo con la conduzione di C’è tempo per… Al fianco dell’attrice Beppe Convertini che ultimamente è finito nel mirino di Mario Adinolfi. La donna negli ultimi anni era praticamente sparita dalla televisione, oppure aveva ricoperto dei ruoli minori o delle semplici ospitate. Una specie di gavetta che ha permesso all’ex di Fiorello e Max Biaggi di rimettere piede in uno studio televisivo, ma stavolta da protagonista.

Tuttavia la donna non vuole rinnegare il passato e per questo motivo nel corso di un’intervista al magazine Voi, ha detto: “In tutti questi anni non ho mai smesso di lavorare e l’ho potuto con grande armonia e serenità perché sapevo di avere mia madre dalla mia parte”. La Falchi condivide lo stesso appartamento con la madre che, oltre a darle una mano ha la possibilità di stare insieme alla nipote Alyssa.

L’attrice vive una storia d’amore a distanza

Ebbene sì, Anna Falchi sta vivendo un periodo proficuo sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti, i vertici di Viale Mazzini l’hanno voluta al fianco di Beppe Convertini per condurre il programma mattutino di Rai Uno C’è tempo per… Mentre nella sua vita provata l’attrice ha una bellissima storia d’amore con il suo compagno Andrea Ruggieri.

I due sembrano aver trovato il giusto equilibrio grazie ad un segreto: vivere a distanza. Anche durante il periodo di lockdown, la Falchi e la sua dolce metà hanno vissuto in due abitazioni differenti. Parlando col giornalista del periodico Voi, la professionista ha svelato la ragione: “Non abitiamo insieme. Ma la cosa non ci pesa. Anzi, direi che abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio”.

Anna Falchi e l’equilibrio trovato a C’è tempo per…

In un’intervista che ha realizzato un po’ di tempo fa, Anna Falchi aveva confessato qualcosa di inatteso. mentre in quella rilasciata per il magazine Voi l’attrice ha rivelato che si sente molto stimolata per la sua nuova avventura sul piccolo schermo.

C’è tempo per… è una nuova scommessa che la professionista insieme a Beppe Convertini stanno affrontando nel migliore dei modi. “Una sfida davvero avvincente, che spero di poter vincere accanto al mio compagno di viaggio”, ha concluso l’ex fiamma di Rosario Fiorello.