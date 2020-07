Ghali, una fan 22enne lo aggredisce a casa sua: arrivano i carabinieri

Una fan aggredisce Ghali

Nelle ultime ore Ghali è stato protagonista di una vicenda davvero strana. In pratica, una sua fan di soli 22 anni ha lasciato Benevento per raggiungere Milano e mettere soqquadro l’abitazione del noto rapper. La giovane dopo aver preso il treno ha raggiunto Buccinasco e successivamente si è intrufolata nel giardino del cantante. Dopo aver atteso il rientro del suo beniamino, la diretta interessata ha iniziato a distruggere tutto quello che aveva davanti.

In poche parole ha rotto vasi e altri oggetti presenti nella villa lombarda. La strana vicenda è accaduta nella serata di sabato 11 luglio 2020 verso le 21:30. Stando alle prime informazioni date alla stampa, in particolare il quotidiano Il Giorno, la 22eenne avrebbe messo le mani addosso al professionista che per sua fortuna non ha riportato nessun danno fisico. Per calmare e bloccare a ragazza sono dovuti intervenire i Carabinieri.

La dinamica dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine

La ragazza originaria di Benevento è stata immediatamente bloccata dalle forze dell’ordine e denunciata per aver causato dei danneggiamenti e violazione di domicilio. Subito dopo i Carabinieri della compagnia locale l’hanno trasportata al pronto soccorso, non solo per capire se avesse riportato delle ferite, ma soprattutto per sottoporla a degli accertamenti psichiatrici. Il motivo? La 22enne per tutto il tempo non ha mai smesso di gridare.

Uno strano atteggiamento per una ragazza di quell’età e che non aveva intenzione di allontanarsi dal luogo dove ha commesso degli atti vandalici. La diretta interessata addirittura ha provato in tutti i modi a gettare addosso a Ghali una bottiglietta d’acqua. Dopo averla bloccata la giovane ha detto di essere una sua fan e di volerlo incontrare. Dopo essere trasportata in caserma e poi all’ospedale, la protagonista della vicenda è stata rilasciata e denunciata a piede libero.

Ghali di nuovo innamorato: week-end romantico a Venezia

Nel frattempo il rapper Ghali è tornato alla ribalda con l’uscita del suo ultimo singolo ‘Dna’. Ma non ci sono state delle novità solo dal punto di vista professionale per il cantante. Infatti, per quando riguarda il privato, dopo aver chiuso una relazione sentimentale con la sua ex fidanzata che è una modella, l’artista ne ha iniziata un’altra.

Si tratta di una ragazza mora che pare avergli rubato il cuore. Nel nuovo numero del magazine Vero sono contenuti degli scatti che li mostrano insieme mentre trascorrono un fine settimana romantico a Venezia.