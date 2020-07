Temptation Island, segnalazione su Ciavy e Valeria: hanno preso in giro tutti? Scatti equivoci (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Temptation Island sapranno, le registrazioni della trasmissione sono già terminate, anche se diverse puntate devono ancora andare in onda. In questi giorni, quindi, stanno trapelando sul web delle foto inerenti i vari protagonisti, i quali sono tornati alla vita normale. Tra le varie immagini, è spuntata anche una segnalazione su Ciavy e Valeria.

I due fidanzati stanno generando molto scalpore in questi giorni. Nella prossima puntata, infatti, assisteremo ad un quasi tradimento del ragazzo e anche la fidanzata non si comporterà in modo esemplare. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato sul web in queste ore, i due potrebbero essersi messi d’accordo su tutto.

La segnalazione su Ciavy e Valeria

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano sono apparse delle segnalazioni compromettenti che riguardano Ciavy e Valeria. Nel dettaglio, pare che il ragazzo sia stato beccato in compagnia di Daniele Schiavon, ex fidanzato di Giulia Quattrociocche. Questo legame è apparso alquanto strano e risulta ancora meno convincente considerando la persona che sta frequentando Valeria nel reality show. La ragazza, infatti, si sta lasciando trasportare parecchio da Alessandro Basciano.

I fan più attenti di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il giovane, in quanto ha partecipato al talk show di Maria De Filippi proprio nelle vesti di corteggiatore di Giulia. Questa situazione, degna delle migliori trame di Beautiful, sta lasciando tutti un po’ perplessi. Specie l’influencer non ha potuto fare a meno di sollevare una questione molto interessante. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Deianira e del web

A suo avviso, infatti, la segnalazione su Ciavy e Valeria sembrerebbe parlare decisamente chiaro. I due potrebbero aver architettato tutta questa situazione solo per generare scalpore e magari incrementare il numero di follower sui social e, di conseguenza, le sponsorizzazioni. Questa, purtroppo, non sarebbe né la prima né l’unica volta che si verifica un fatto del genere.

Per il momento, però, non ci sono sufficienti informazioni che attestino la veridicità di queste ipotesi. Una cosa è, tuttavia, certa, il fatto che la coppia conosca gli ex corteggiatori di Uomini e Donne è parecchio strano. Dalla foto in questione, Ciavy sembra essere davvero in sintonia con Daniele, quasi come se si conoscessero da diverso tempo. Alcuni fan di Deianira, inoltre, hanno dichiarato di sapere per certo che i due siano a Temptation solo per visibilità. Solo il tempo potrà darci le risposte.