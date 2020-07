Francesca Cipriani fa una drammatica confessione: “Piango tutti i giorni per lui…”

Francesca Cipriani cotta di un noto attore turco

Dopo un periodo trascorso nel terrore per via della pandemia da Covid-19, Francesca Cipriani è tornata a viaggiare e incontrarsi con amici e fan. La conduttrice de La Pupa e il Secchione, che tra l’altro il format è stato riconfermato per la prossima stagione tv, sta facendo parlare di sé per delle clamorose confessioni.

Di recente, infatti, l’ex gieffina ha confessato di aver completamente perso la testa per uno degli attori e uomini più desiderati del momento. Dopo la cotta per Walter Nudo che praticamente le ha dato un due di picche, l’ex naufraga è innamorata di Can Yaman. Il protagonista della soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le li del Sogno non ha stregato solo gran parte delle italiane, ma anche la giunonica Francesca.

L’ex gieffina innamorata di Can Yanam

A confessare la cotta per Can Yaman è stata la stessa Francesca Cipriani grazie ad una recente intervista di Francesco Fredella per la trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia sul’emittente radiofonica RTL 102.5. L’ex Pupa ha confessato al giornalista di averlo conosciuto dal vivo negli studi di Cologno Monzese perché entrambi mesi fa erano stati ospiti di Live Non è la D’Urso, il talk domenicale di Carmelita.

Parlando via telefono con Fredella, l’ex gieffina ha detto: “Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima.. poi tornerò a Milano per questioni di lavoro. L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare”.

Francesca Cipriani piange per Can Yaman

Ma lo sfogo di Francesca Cipriani a Viaradio Autostrade per l’Italia su RTL 102.5 non è terminato qui. Dialogando col conduttore Francesco Fredella, l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto anche che lei e Can Yaman erano rimasti che ci dovevano rivedersi ma il lockdown ha lasciato tutto in sospeso.

La ragazza ha intenzione di imparare la ricetta delle polpette turche. “Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”, ha asserito la Cipriani.