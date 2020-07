Uomini e Donne: Pamela Barretta volta pagina in amore? La dama sta sentendo un ex cavaliere del trono over

Pamela ha confessato di sentire un ex cavaliere del trono over, ma…

Uomini e Donne: Pamela Barretta volta pagina in amore?

Se avete seguito Uomini e Donne nelle sue ultime settimane di programmazione avete anche seguito la fine della relazione tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. La loro storia era nata proprio a Uomini e Donne ad ottobre, quando, dopo una frequentazione, avevano deciso di lasciare il programma insieme. La coppia, però, aveva ricevuto molte critiche perchè Enzo aveva avuto comportamenti possessivi e aggressivi nei confronti di Pamela.

Prima del lockdown, nonostante Enzo avesse chiesto un figlio a Pamela, la coppia ha attraversato momenti di litigio e di forte crisi. Una crisi che poi è stata affrontata nello studio davanti a Maria De Filippi, ma che si è risolta con l’allontanamento definitivo tra i due.

Nonostante la dama fosse ancora innamorata e volesse recuperare il rapporto, Enzo è stato molto deciso nel dirle che era finita da parte sua. Dopo pochissimi giorni il cavaliere era già a cena con altre donne, mentre Pamela aveva preso in considerazione l’idea di querelarlo per tutte le cose che Enzo ha detto su di lei pubblicamente. Adesso Pamela sta sentendo un ex cavaliere del trono over ma ecco come stanno andando le cose.

Pamela non è pronta per una nuova storia

Pamela Barretta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha confessato di aver trascorso alcuni giorni di vacanza con un ex cavaliere del trono over e la sua inseparabile amica Cristina Incorvaia. Questo uomo è Giovanni Villa. Dopo la vacanza si sono sentiti tutti i giorni e continuano a farlo. In effetti, lui sarebbe proprio l’uomo perfetto per lei, ma per ora Pamela non se la sente di iniziare un’altra relazione. (Continua dopo la foto)

La delusione vissuta e i sentimenti per Enzo sono ancora troppo vivi dentro di lei e per il momento con Giovanni è solo un’amicizia. Lui, però, le sta accanto in modo continuativo, con premura e rispetto e questo a lei piace tanto. Vorrebbe che Giovanni fosse l’uomo giusto e che lei potesse riaprire presto il suo cuore, ma per il momento le cose stanno così.

Nel frattempo, però, Pamela continua a sognare un matrimonio con l’abito bianco (per fare felice anche la sua mamma) e una figlia femmina. Dopo il maschio, che oggi ha 19 anni, le piacerebbe allargare la famiglia. Economicamente ormai è indipendente ed è soddisfatta di tutti gli aspetti della sua vita. Manca solo un uomo. Pamela riuscirà a ritrovare l’amore? Che dite?