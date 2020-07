Grande Fratello Vip, Cristina Plevani: entrerei di nuovo nella Casa, solo se…

La prima vincitrice del reality ha parlato della possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, a patto che…

Grande Fratello Vip: Cristina Plevani si candida per la quinta edizione

A settembre andrà in onda su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha convinto l’azienda con la conduzione della quarta edizione e adesso sta lavorando con la produzione per mettere insieme un cast speciale. Al suo fianco ci sarà Pupo nelle vesti di opinionista, ci sarà di nuovo il doppio appuntamento settimanale.

In questi mesi conduttore e autori stanno svolgendo i vari provini e colloqui con i vip. Tuttavia, alcuni si stanno candidando pubblicamente. È il caso, ad esempio, di Cristina Plevani. Lei è la prima vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, andata in onda ben vent’anni fa. L’ex gieffina ha parlato della possibilità di partecipare alla quinta edizione Vip.

Alle pagine di DiPiù ha confidato che entrerebbe di nuovo nella Casa più spiata d’Italia ma non senza il suo cagnolino. Inoltre, vorrebbe essere trattata come tutti gli altri vip, non come è stato fatto nella quarta edizione per gli ex gieffini Pasquale, Sergio, Salvo e Patrick che sono andati a finire nel tugurio. Stando a quanto riporta il settimanale, alla domanda se vorrebbe fare la passerella, Cristina avrebbe risposto: “Le ricordo che ho vinto la prima edizione italiana del programma più visto e famoso del mondo“.

Insomma, vuole essere riconosciuta come vip quale è, dal momento che la passerella viene concessa anche a chi per lei è del tutto sconosciuto nel mondo della tv. Inoltre, ha anche rivelato che un paio di anni fa sarebbe dovuta entrare nella Casa per 8.000 euro ma poi tutto è saltato. Riuscirà quest’anno a partecipare di nuovo al reality secondo voi?

Le ultime indiscrezioni

Secondo Alberto Dandolo anche Giacomo Urtis starebbe facendo di tutto per entrare nel reality. Questo nome va ad aggiungersi alle candidature di Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, così come a quella di Francesca Cipriani. Tuttavia, pare che i nomi quasi sicuri siano soltanto Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento al momento.

Intanto si continua a parlare della presenza di Cristina Buccino, Rocco Siffredi, Asia Argento, Riccardo Fogli, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino, tutti vip che avrebbero sostenuto il colloquio con Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha ammesso che tanti attori e cantanti vorrebbero recuperare un po’ di soldi tramite l’esperienza nel reality. Ancora valida l’ipotesi di vedere coppie di famosi come unico concorrente.