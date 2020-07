Oroscopo 13 luglio 2020: tra i segni c’è chi risolverà un problema e chi se ne fa troppi

L’Oroscopo del 13 luglio esorta i Pesci ad essere un po’ più egoisti. Gli Ariete, invece, andranno verso la risoluzione di un problema

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di essere pratici e di risolvere i piccoli problemi che si sono creati sul vostro cammino di recente. In amore c’è ottimismo e passione, ma dovete essere cauti. Nel lavoro, invece, non esitate a prendere decisioni importanti, il vostro istinto vi consiglierà bene.

Toro. I nati sotto questo segno stanno recuperando la voglia di vivere e le energie. Se gli ultimi tempi non sono stati molto semplici, questo è il momento di agire e di cimentarvi in nuove esperienze. In amore siete alla ricerca di stabilità e se il partner non è in grado di darvela, forse è il momento di parlare chiaro.

Gemelli. Il lavoro procede a alti e bassi, mentre l’amore è al massimo del suo potenziale. Se non siete ancora riusciti a trovare l’anima gemella, forse non siete realmente alla ricerca della persona giusta. L’Oroscopo del 13 luglio vi consiglia di essere più intraprendenti e di fare attenzione ai piccoli screzi che potrebbero sorgere in famiglia.

Cancro. Oggi potrebbero non mancare i piccoli intoppi e rallentamenti nel lavoro. Siate calmi e pazienti, che così riuscirete a mettere tutto a posto. In amore c’è un po’ di tensione, forse dovuta al vostro stato d’animo particolarmente preoccupato. Non fatevi prendere dalla rabbia.

Leone. Se siete single, questo è il momento di agire. In questo periodo siete dotati di uno charme che vi renderà irresistibili. Se, invece, vivete una relazione duratura, forse è il momento di prendere una decisione. Sul lavoro ci sarà qualche discussione, ma nulla di irrimediabile.

Vergine. Qualche buona notizia potrebbe allietare la vostra giornata. In amore c’è serenità, anche se vi manca qualcosa. Nel lavoro ci sono buone opportunità in arrivo, cercate di non lasciarvi scappare un’occasione che potrebbe presentarsi entro fine mese. Continuate a lottare per i vostri sogni.

Previsioni 13 luglio fino a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo vi esorta a seguire un po’ di più il vostro istinto e sesto senso. Non lasciatevi condizionare dal giudizio degli altri. La fortuna è dalla vostra parte, pertanto, se state pensando di fare qualche investimento importante, questo potrebbe essere il momento giusto.

Scorpione. Molti dei nati sotto questo segno stano attraversando un periodo ricco di eventi e anche di distrazioni. Cercate di non perdere mai la concentrazione, specie nel lavoro. In amore, invece, dovete cercare di non trascurare il partner e di non riversare su chi vi circonda i vostri problemi.

Sagittario. Finalmente potete cominciare a progettare il vostro futuro fondandovi su basi solide. Chi era in attesa di una risposta lavorativa, in questi giorni potrebbe riceverla. In amore bisogna portare ancora un po’ di pazienza evitando di cadere in sterili discussioni con il partner.

Capricorno. Per i single questo è un periodo molto positivo durante il quale sono assolutamente favorite le nuove conoscenze. Per quanto riguarda le coppie, invece, potreste chiedervi se la stata che state percorrendo sia quella giusta. Se la risposta è negativa, non insistete.

Acquario. Giornata un po’ tesa e nervosa. L’Oroscopo del 13 luglio vi consiglia di lasciarvi scivolare le cose da dosso senza darci troppo peso. In amore potrebbero esserci discussioni per motivi anche futili, così come nel lavoro. Ricordate che la pazienza è la virtù dei forti e se volete vincere dovete fare tesoro si questa frase.

Pesci. Il vostro difetto è che certe volte siete troppo buoni. Questo potrebbe portare certe persone ad approfittare della vostra clemenza. Siate più attenti, specie nel lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, evitate di gettarvi a capofitto in una nuova storia e siate più “egoisti”.