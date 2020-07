Sara Shaimi disperata su Instagram: “Mi viene da piangere” poi l’inedito retroscena sulla scelta (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Shaimi si è un po’ confessata con i suoi fan di Instagram ed ha raccontato alcuni episodi assurdi che le sono capitati. La ragazza ha elencato una serie di disavventure, tra cui anche un inedito retroscena sul giorno della scelta.

Tra le tante cose svelate ci sono delle truffe, degli smarrimenti e degli incidenti davvero molto fastidiosi. Questo ha spinto la giovane a pensare di essere lei il problema di tutta questa sfortuna.

Lo sfogo di Sara Shaimi su Instagram

Trovato un momento libero da dedicare ai propri fan, Sara Shaimi ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha parlato di alcune esperienze vissute di recente. Nel dettaglio ha detto che una volta, quando andò in America, fu costretta a tornare in anticipo a casa in quanto le persero la valigia. Per fortuna è riuscita a recuperarla, ma solo dopo 20/25 giorni. In seguito, invece, ha raccontato di aver smarrito il suo braccialetto preferito durante un controllo al metal detector.

Queste, però, sono solo alcune delle disavventure accadute di recente. La fanciulla, infatti, ha spiegato anche di aver subito alcune truffe con le auto, questione che, tuttavia, non ha voluto approfondire nel dettaglio. Ad ogni modo, tutto questo l’ha condotta verso l’idea che, forse, il problema sia lei che attira tutte queste negatività. Per sentirsi meno sola, la ragazza ha chiesto ai fan di raccontarle le loro personali esperienze drammatiche. (Continua dopo la foto)

Il retroscena sulla scelta

Durante il botta e risposta con i fan di Instagram, allora, Sara Shaimi ha fatto anche una confessione in merito al momento della scelta a Uomini e Donne. Quel giorno, infatti, l’ex tronista si recò in trasmissione molto tesa per l’imminente evento. Poco prima di entrare in studio, però, il tacco di una delle sue scarpe si ruppe. A quel punto, i membri della produzione le procurarono subito un’altro paia di scarpe.

Anche questa seconda calzatura, però, finì per slacciarsi sul laccetto. A quel punto, allora, la Shaimi pensò si trattasse di segni finalizzati ad avvertirla di qualcosa. Nonostante la sfortuna, però, Sara fece il suo ingresso con il terzo paia di scarpe e portò a compimento la sua scelta, che si è rivelata essere Sonny Di Meo. Tra i due sembra sia nato un sentimento sincero, dato che la storia procede a gonfie vele.