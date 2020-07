Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo vicini: cuori sibellini sul profilo del ballerino

Riavvicinamento social tra Stefano ed Emma

Senza ombra di dubbio Stefano De Martino è il protagonista indiscusso del gossip di questa estate che è iniziata da oltre un mese. Infatti, da quando la sua relazione sentimentale con Belen Rodriguez è naufragata per la seconda volta non si fa che parlare del ballerino napoletano, di presunti tradimenti e di nuovi flirt. Nel frattempo, nelle ultime il conduttore di Made in Sud è finito nuovamente nel calderone della cronaca rosa per dei scambi di likes tra lui e la sua ex fidanzata Emma Marrone.

Ricordiamo che i due stavano insieme con la quale era stato fidanzato prima di sposarsi con la modella argentina. La cantante salentina, attualmente impegnata con le selezioni di X-Factor col ruolo di giudice, non avrebbe nessuna colpa nella separazione dei genitori di Santiago. Anzi con i suoi cuoricini sibellini è la new entry in questa calda estate per l’ex allievo di Amici.

I mi piace della Marrone sui post di De Martino

Stando ai follower più attenti, tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ci sarebbe stato un riavvicinamento social. A fare il primo passo ci ha pensato il conduttore di Made in Sud mettendo un like a un post della cantante pugliese. Dopo aver rotto il ghiaccio, tra i due ex lo scambio di mi piace è diventato abbastanza assiduo, soprattutto da parte della giudice di X Factor.

Il primo cuoricino messo da quest’ultima riguarda una pubblicità con l’ex di Belen Rodriguez impegnato in un campo di padel. Mentre il secondo è stato messo ad una clip che mostra il tramonto sul mare nel quale si affaccia Napoli. Mentre il terzo la Marrone lo ha messo ad un filmato che fa vedere un giovanissimo Stefano che da piccolo faceva una performance di danza abbastanza difficile.

Stefano più restio nel mettere i likes

Dopo che i due avevano chiuso la loro relazione sentimentale, non è la prima volta che Emma Marrone lascia dei likes al suo ex fidanzato. Mentre Stefano De Martino sembra essere molto più avaro nel mettere i mi piace a foto e video.

Infatti, anche se è stato lo stesso ballerino napoletano ad avere un riavvicinamento social con lei, sull’account della salentina ne ha lasciati soltanto due. A questo punto non rimane che attendere nuovi sviluppi.