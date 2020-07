Un Posto al Sole spoiler 13 luglio 2020: Fabrizio libero dalle accuse

Un Posto al Sole torma finalmente con le nuove puntate su Rai 3 dal 13 luglio 2020. Le riprese sono ricominciate dopo lo stop imposto dalle misure prese per contenere i contagi da Coronavirus. Sul set gli attori sono tornati a registrare, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza. Cosa succederà a Palazzo Palladini?

Sono tante le storyline rimaste aperte prima della pausa imposta dall’emergenza sanitaria. Filippo e Serena sono in crisi e si sono separati, mentre Eugenio sta indagando sui Tregara, mettendo a rischio la sua vita. Viola non è affatto contenta di questa situazione. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, ci sarà un colpo di scena che cambierà per sempre le dinamiche della soap opera.

Un Posto al Sole anticipazioni di lunedì 13 luglio 2020

Nella puntata di lunedì, Serena sarà decisa a stare lontano da Filippo. Ormai il loro rapporto è gravemente compromesso e non fanno altro che litigare. Leonardo non ha perso tempo per avvicinarsi alla Cirillo, che ha ceduto all’attrazione dandogli un bacio. Lunedì ad Un Posto al Sole vedremo Serena fare una scelta inaspettata. Intanto, il clan dei Tregara continua a seminare il terrore mentre Frabrizio prova a stemperare la tensione con l’aiuto di Marina.

Leonardo non mollerà la presa e proverà a convincere Serena di essere l’uomo adatto a lei. Viola continuerà ad essere preoccupata per i rischi del lavoro di Eugenio e si sentirà messa da parte. Marina invece sarà serena al fianco dell’uomo che ama.

Serena e Filippo al capolinea

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 lunedì 13 luglio 2020, finalmente Fabrizio sarà un uomo libero. La verità verrà a galla: ha solo voluto proteggere Marina. La Giodano, commossa, capirà di esserne innamorata e lascerà perdere la sua vecchia fiamma Roberto, che non la prenderà affatto bene. Fabrizio tuttavia non sarà del tutto sereno per via della sua situazione ai Cantieri.

Nicotera si metterà nei guai durante le sue indagini per incastrare Mariano e si troverà a gestire una situazione molto pericolosa. I killer del boss metteranno in atto un attentato ai danni di Eugenio e Susanna. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda domani, lunedì 13 luglio 2020 su Rai 3, svelano che Serena si farà coraggio e prenderà una decisione che metterà per sempre una pietra sopra al rapporto con Filippo. Ovviamente Leonardo sarà al settimo cielo. Ricordiamo che tutte le puntate della soap possono essere riviste su Rai Play.