Sonia Bruganelli pubblica foto hater su Instagram e attacca: “Io mi devo rifare? (FOTO)

E’ ancora bufera su Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis pubblica foto di una hater su Instagram e chiede se è lei che si deve rifare, i social tutti contro di lei

Ogni giorno che passa Sonia Bruganelli è sempre più nella bufera. A far smuovere gli haters stavolta è stata la foto postata dalla Bruganelli su Instagram. Sonia non ha paura delle critiche e fino ad ora lo ha dimostrato apertamente. Per lei condividere sui social quello che le pare e piace è normale, e questo però spesso la mette in discussione.

Fino a qualche giorno fa è stata la scelta di andare n vacanza a Formentera a far scatenare gli haters. Questi le hanno detto infatti perché non ha scelto l’Italia come hanno fatto tanti. Per gli haters era meglio se rimaneva nel nostro paese, avrebbe dato una mano all’economia che è in calo. Altre volte è stata attaccata per aver ostentato il lusso che può permettersi. (Continua dopo la foto)

Sonia Bruganelli pubblica la foto di una hater

Anche adesso è stata nuovamente criticata, ma stavolta ha fatto qualcos’altro. La Bruganelli ha postato su Instagram oltre che la sua faccia anche quella di una hater. Si tratta di una donna che aveva polemizzato su di lei e le aveva consigliato di farsi qualche ritocchino. Ma Sonia non ha pubblicato solo lo scatto con loro due.

La Bruganelli ha anche postato una scritta in cui fa una domanda e chiede alla hater se è lei che deve ricorrere alla chirurgia estetica. Con questa domanda Sonia ha palesemente detto che in realtà era la hater a dover ricorrere al chirurgo. Immediata è stata la risposta degli utenti. Alcuni commenti sono stati negativi, altri invece hanno apprezzato.

I commenti alcuni sono negativi e altri sono positivi

Da parte di alcuni amici della moglie di Paolo Bonolis era inevitabile che arrivassero commenti positivi. Gli amici hanno detto di essere dello stesso parere e hanno approvato le parole della Bruganelli. Altri utenti invece non hanno perso l’occasione di dire a Sonia che ha sbagliato a rendere noto il volto della hater per deriderla. La reazione di Sonia ha comunque dimostrato ancora una volta come la donna non abbia paura a rispondere e a dire quello che pensa.

Qualcuno le ha però anche detto di andare in cerca delle critiche, perché alcune volte i suoi atteggiamenti sono fastidiosi. E le sue risposte anche molto taglienti e dirette, insomma non ha peli sulla lingua la Bruganelli!