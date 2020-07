Anna Munafò, l’ex Uomini e Donne 11 anni dopo nulla è cambiato (FOTO)

L’ex di Uomini e Donne Anna Munafò a distanza di 11 anni piange ancora per la scomparsa della sorella morta in un incidente stradale

E’ sempre bellissima Anna Munafò, e anche molto felice. La sua vita accanto a Giuseppe, amore della sua esistenza, è piena e gioiosa. E l’arrivo di Michael l’ha resa ancora più bella. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo ancora un sogno da quando ha conosciuto Giuseppe. I due si sono sposati e lei è diventata mamma di un bellissimo bambino che riempie le sue giornate.

Tuttavia, Anna non è completamente felice e il viso le si oscura quando pensa alla sorella scomparsa tragicamente. Anche lei avrebbe potuto vivere una così bella esperienza, se solo il destino non l’avesse portata via troppo presto. Anna ha parlato della sorella Alba in un’intervista e ha raccontato che le è stata portata via da un terribile incidente accaduto nel 2009.

Anna Munafò parla della morte della sorella Alba

A distanza di tanti anni nulla è cambiato e la ferita per lei è aperta come allora. Non appena pensa alla sorella gli occhi le si riempiono di lacrime e il dolore si fa forte e persistente. Alba sarebbe stata una zia bravissima e sarebbe stata felice di prendersi cura del nipotino.

La perdita della sorella ha gettato tutta la famiglia nella disperazione e nello sconforto. Nell’intervista rilasciata da Anna sul Magazine di Uomini e Donne la bella siciliana ha detto che Michael ha riacceso una speranza. Il piccolo illumina la sua vita e quella di tutta la famiglia. Tuttavia, la Munafò non può dimenticare come la perdita di Alba abbia stravolto la vita a tutti. (Continua dopo la foto)

Il piccolo Michael ha riacceso la speranza

Con la morte di Alba nessuno aveva più entusiasmo e gioia di vivere e Anna ha spesso pensato a come sarebbe stato se lei ci fosse stata. Amava molto la sorella e le sarebbe piaciuto tanto condividere con lei la gioia della maternità. Anna ha sofferto tantissimo e ancora oggi quando pensa ad Alba il cuore le si ferma.

Ogni tanto prova ad immaginare che la sorella sia con lei e attraverso il sorriso del piccolo Michael le pare quasi di vederla. Il parto per Anna non è stato facile e per qualche tempo non è stata in grado di muoversi, però adesso sta bene. Ed è felice di avere accanto il piccolo e pensare che ci sia anche Alba.