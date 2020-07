Cristina Parodi la figlia svela un retroscena, a lei un colpo al cuore

La giornalista Cristina Parodi si è commossa quando ha ascoltato la canzone cantata dalla figlia Angelica Gori, il retroscena lo ha raccontato proprio la figlia

Si è commossa la giornalista Cristina Parodi, a rivelarlo è la figlia Angelica Gori. La giovane, che è la terza figlia della conduttrice, si lascia andare alle confessioni durante un’intervista rilasciata su Il Fatto Quotidiano. I genitori sono orgogliosi di lei e la sostengono al fine di realizzare il suo sogno. Angelica Gori fra qualche giorno compirà 19 anni, è bellissima e coltiva un talento.

La sua famiglia non l’ha mai frenata e ha sempre cercato di farle fare quello che le piaceva. Il sogno che coltiva nel cassetto è stato coltivato anche dai genitori. Anche la sorella Benedetta, 24 anni, e il fratello Alessandro, 23 anni, la appoggiano e sono al suo fianco per darle coraggio. Ma di quale sogno si tratta? Angelica fin da piccola ha la passione per la chitarra e adesso sta realizzando il suo sogno.

Cristina Parodi commossa dalla canzone della figlia

La giovane sta collaborando con Alessio Belotti il due Chiamamifaro per un progetto importante. Anche Riccardo Zanotti del gruppo Pinguini Tattici Nucleari è convinto del progetto di Angelica e questo ha reso la ragazza felice. Il progetto si intitola Pasta Rossa, è una canzone e Angelica ha avuto l’approvazione anche della mamma.

La giovane ha detto di aver cantato in italiano e questo ha permesso alla canzone di essere compresa subito. Angelica è stata felice di aver avuto l’approvazione della famiglia, ma nell’intervista ha anche detto che qualcuno si è commosso. Ovviamente la giovane si era riferita a Cristina, che era visibilmente emozionata.

La giornalista era emozionata nel sentire cantare Angelica

Angelica Gori ha parlato senza freni durante l’intervista. La giovane ha detto che i suoi genitori le sono vicini per supportare il suo progetto musicale. Papà e mamma sono sempre pronti a darle il loro supporto e ad incoraggiarla. Per lei è importante il appoggio e non potrebbe farne a meno.

La ragazza ha anche rivelato però che i suoi genitori vorrebbero anche che si iscrivesse all’Università. Secondo lei è anche giusto, d’altronde lo studio è un altro dei suoi obiettivi. Angelica ha raccontato di aver condiviso tante cose con papà e mamma. Anche loro amano la musica e se qualcosa non va bene glielo dicono!