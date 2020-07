Amici, Cassandra: provino dall’ospedale la leucemia non la ferma (VIDEO)

Cassandra fa il provino di Amici dall’ospedale, la 21enne colpita dalla leucemia non si ferma, il video fa il giro del web

La voglia di riuscire, ma soprattutto la voglia di cantare sono le due cose che hanno spinto Cassandra a fare il provino dall’ospedale. La ragazza, che ha appena 21 anni, è originaria di Frattamaggiore ed ha girato un video in cui canta per Amici. Quello che è insolito è il luogo dove si trova, che è l’ospedale Cardarelli di Napoli. Cosa ci fa Cassandra in ospedale?

La ragazza nel video canta un brano di Alicia Keys e colpisce tutti con la sua voce incantevole. Appassionata di musica, da dieci coltiva il sogno di diventare cantante, ma prima deve lottare per sconfiggere la leucemia. La sua storia è davvero singolare e la ragazza ha raccontato di aver trovato ghiandola linfatica gonfia nel collo lo scorso gennaio.

Il video del provino di Cassandra dall’ospedale diventa virale

Inizialmente non aveva pensato si trattasse di qualcosa di preoccupante, poi però si è ingrandita e allora è andata dal dottore. Dopo diversi esami ecco che arriva la diagnosi, si trattava di leucemia. Per Cassandra è tato un duro colpo, ha dovuto ricoverarsi varie volte per sostenere i cicli di chemioterapia. La ragazza ha detto di avere avuto paura e che non era pronta per affrontare questa esperienza.

La sua tenacia però non l’ha abbandonata e Cassandra ha cominciato a guardare avanti. Ha deciso che doveva essere positiva, e lo doveva ai suoi genitori e a tutti coloro che la amavano. Nessuno l’ha lasciata sola, tutti, anche il suo ragazzo, le sono stati vicino. A tenerle buona compagnia è stata anche la musica, e mentre faceva la chemioterapia ha ripreso a cantare.

La 21enne collegata via Skype per il provino

Ha anche intrattenuto un bel rapporto con le compagne di stanza, che le sono state vicine. Prima di scoprire che era malata di leucemia si era candidata ad Amici. Quando le è giunta la convocazione lei era in ospedale. A quel punto ha avuto paura di perdere tutto, come avrebbe fatto a fare il provino?

Cassandra ha raccontato la sua angoscia ad un’infermiera ed è stato grazie a lei che ha potuto fare il provino. L’infermiera ha ripreso Cassandra mentre cantava durante l’ultimo ricovero, e il video è diventato virale. E’ stata dunque convocata nuovamente da Amici, e lei ha detto il motivo per cui non poteva presentarsi. Così ha mandato un video e la commissione le ha dato il permesso di fare il provino via Skype. Adesso bisogna aspettare per sapere se la ragazza passerà le selezioni.