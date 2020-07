Anna Tatangelo rompe il silenzio, fidanzata con un suo musicista? “Senza parole…”

Anna Tatangelo rompe il silenzio: la verità su un suo possibile flirt

Da qualche settimana Anna Tatangelo è al centro del gossip per un presunto flirt con un suo musicista. Dopo averne sentito di tutti i colori, la cantante di Sora ha deciso di rompere il silenzio e dire come stanno veramente le cose. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine Diva e Donna, il quale scriveva di un nuovo amore per l’artista frusinate dopo l’addio allo storico compagno Gigi D’Alessio.

Ovviamente la diretta interessata ha smentito tutto: non c’è in atto nessuna storia col collega per ché lei è felicemente single. La madre di Andrea ci ha riso su sulle notizie di cronaca rosa che circolano sul suo conto parlando dell’argomento con ironia. Tra lei e il musicista c’è solo un bellissimo rapporto d’amicizia, quasi fraterno visto che collaborano ormai da tanti anni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto sul noto social network.

La cantante di Sora è felicemente single

Attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo ha esordito così: “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”. Per l’ennesima volta la cantante di Sora ha ribadito di essere single e che il suo cuore al momento batte solo per il figlio Andrea, nato dieci anni fa dalla sua storia d’amore col collega Gigi D’Alessio.

La settimana scorsa la 33enne ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dicendo che il suo ex resterà per sempre il suo faro. Tra loro i rapporti sono rimasti ottimi e ovviamente saranno sempre legati dalla presenza di Andrea. Anche stavolta la cantante non ha svelato le vere ragioni della rottura con il professionista napoletano.

Gigi D’Alessio diventerà nonno bis

E se Anna Tatangelo ha deciso di dare una svolta alla sua vita cambiando look dei capelli (biondo platino) e stile di musica, il suo ex Gigi D’Alessio ha ricevuto una lieta notizia. Ebbene sì, molto preso il cantautore partenopeo diventerà nonno per la seconda volta.

Il figlio Claudio, nato dal suo matrimonio con Carmela Barbato sarà di nuovo padre. Quindi, dopo Noemi che ha 14 anni, il professionista napoletano è in attesa di un altro nipotino. Una novella che ha reso felice il diretto interessato tanto che lo ha annunciato sui suoi canali social.