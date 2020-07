Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice finisce in ospedale: fan preoccupati [FOTO]

Klaudia Poznanska finisce in ospedale

Attraverso delle Stories condivise sul suo account Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Klaudia Poznanska ha fatto sapere ai follower di essere finita in ospedale. Ovviamente l’iniziativa della ragazza ha messo in allarme i follower che si sono preoccupati moltissimo sul suo stato di salute. Ma cosa le è accaduto?

Ricordiamo che la ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Zelletta che po scelse Natalia Paragoni. Quest’ultimi settimane fa sono stati protagonisti di un tremendo scherzo de Le Iene Show. Tornando alla Poznanska, i seguaci si sono domandati come mai è finita in ospedale nel cuore della notte. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo comunica su Instagram

Secondo quanto la stessa ha condiviso tra le Stories del suo IG, è finita all’ospedale, Klaudia Poznanska la si vede all’interno di un pronto soccorso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato tre immagine che hanno scatenato una serie di preoccupazioni da parte di coloro che la seguono sul noto social network.

Nelle immagini in questione, prima la si vede con la mascherina e nell’orario si legge 3:45. A questo punto è evidente che la giovane si sia recata in ospedale nel cuore della notte.

Nella seconda foto si vede solo la mano dell’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, con inserito l’ago cannula, utilizzato fare dei prelievi e delle flebo. Mentre nel terzo ed ultimo contenuto Klaudia è in compagnia con un altro ragazzo, anch’esso corso in ospedale e con il quale ha stretto amicizia. Un modo per trascorrere il tempo senza annoiarsi. Nonostante le varie Stories, al momento non siamo a conoscenza di cosa sia accaduto realmente alla Poznanska.

Chi è Klaudia Poznanska?

Per chi non la conosce Klaudia Poznanska è originaria di Eblag in Polonia. Tuttavia sin da piccola si è trasferita in Italia ed è cresciuta nella provincia di Roma. La giovane è diventata popolare grazie alla sua partecipazione al dating show Uomini e Donne diventato in poco una delle corteggiatrici più apprezzate delle ultime edizioni. Quando il tronista Andrea Zelletta scelse Natalia Paragoni invece di lei, tantissimi telespettatori e utenti si ribellarono sul web.