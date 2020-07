“E’ tutta una finzione”: Adriana Volpe umiliata in pubblico, la replica dell’ex gieffina è da manuale [VIDEO]

Adriana Volpe si rilassa in un parco acquatico

Dopo cinque giorni di diretta con il suo nuovo programma Ogni Mattina su TV8, Adriana Volpe ha trascorso un fine settimana all’insegna del relax. A comunicarlo è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 con delle Stories sul suo account Instagram. La donna si è concessa un giorno di divertimento recandosi in un noto parco acquatico e proprio lì ha sfoggiato un fisico che fa davvero invidia.

Ovviamente la foto in questione ha ricevuto tantissimo likes e complimenti, ma non sono mancate le solite frecciatine velenose da parte dei leoni da tastiera. Ma la moglie di Roberto Parli non è rimasta a guardare replicando a tono alle offese gratuite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’ex gieffina mostra il suo fisico perfetto

Sul suo account Instagram Adriana Volpe ha condiviso una clip dove mette in mostra la sua forma fisica mentre si trova in un parco acquatico. Nel filmato la si vede mentre sorride e simula una danza davanti all’obbiettivo del suo cellulare. La conduttrice di Ogni Mattina indossa un costume intero viola, capelli sciolti e occhiali da sole.

Dopo una settimana particolarmente impegnativa e soprattutto al centro delle polemiche per le dichiarazioni di Giancarlo Magalli, ora l’ex gieffina si sta rilassando in vista di iniziarne un’altra davanti alle telecamere. Come accennato prima, i follower della Volpe sono andati in visibilio appena hanno visto il contenuto sul noto social network, infatti l’hanno riempita di complimenti. Ma ad un tratto è arrivato anche qualche commento critico. (Continua dopo il video)

Adriana Volpe criticata, lei replica al vetriolo

Oltre ai likes, Adriana Volte è stata bersagliata dagli haters. Infatti, sotto il video in questione qualcuno ha messo in dubbio la sua sincerità. “E’ tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è per niente serena”, ha scritto un utente. Un altro internauta la pensa allo stesso modo sottolineando che l’ex gieffina non è tranquilla a causa degli ascolti bassi di Ogni Mattina, ma anche le voci su Andrea Denver e la presunta crisi col marito Roberto Parli.

“Chi fino ad ora l’ha creduta ora ha finito di crederla”, ha chiosato un detrattore. Ma la conduttrice di TV( non è rimasta a guardare, infatti la replica è stata immediata: Ecco le sue parole: “Fattene una ragione, io sto bene sono felice e ti consiglio di ridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te”.