Grande Fratello, lutto per ex concorrente: “Non ho mai provato un dolore così profondo”

Lutto per Veronica Ciardi

L’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi, di recente è stata clpita da un grave lutto. La fidanzata dell’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi, purtroppo ha detto addio al padre. E’ stata la stessa ex gieffina a renderlo noto attraverso sul suo account Instagram. In un post la ragazza ha esternato tutto il suo dolore e disperazione legata alla prematura scomparsa del genitore.

“Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua. Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio”, ha scritto la giovane sul noto social network cercando di ottenere delle risposte.

Lo straziante messaggio della compagna di Federico Bernardeschi

Ma lo sfogo di Veronica Ciardi si Instagram non è terminato qui. Nel post in questione la compagna di Federico Bernardeschi ha scritto anche: “Quel che so è che questo viaggio ci deve insegnare qualcosa. So che l’amore è la matrice ed anche il mezzo, che non conta l’attaccamento alla materia perché tutto prima o poi svanisce. Conta lo spirito, dovremmo sentire di più, sentirci di più. Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla. Dovremmo donarla. Questo è il senso. Viviamo offuscati, ci crediamo immortali. In questa vita non lo siamo. Magari dopo lo saremo, ma qui… adesso… no”.

La ragazza vorrebbe stringere la mano del genitore promettendogli che cercherà di portare amore a chiunque e ovunque essa vada. Poi l’ex gieffina gli ha giurato che continuerà a viaggiare e scoprire pezzi del Pianeta, come facevano insieme.

Veronica Ciardi dopo il Grande Fratello ha fatto perdere le sue tracce

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Veronica Ciardi si è allontanata dal piccolo schermo e dal mondo dello spettacolo. La ragazza era stata uno dei concorrenti più discussi e amati di quella stagione del popolare reality show di Canale 5.

Tuttavia dopo quell’esperienza pian piano ha fatto perdere le sue tracce. Anche la sua relazione sentimentale con l’attaccante della Juve Federico Bernardeschi è stata vissuta con grande discrezione fino a qualche mese fa quando i due hanno messo al mondo il loro primogenito.